VisitMalta, confermata la direzione di Ester Tamasi

Malta chiude un anno di successi sul fronte turistico, con un anno record per i flussi in arrivo dall’Italia che hanno raggiunto le 397.000 presenze, superando la cifra del 2019 di 4.000 turisti.

A sostegno delle aspettative sulla destinazione per il 2023, il team di VisitMalta Italia consolida la sua formazione: confermato il ruolo di direttore ad Ester Tamasi e ampliata la squadra della sede romana con il nuovo ruolo affidato a Maya Francione che acquisisce il titolo di communications coordinator; si riconfermano i ruoli di Gabriele Furia (digital marketing executive), Alessia Vecchio Ruggeri (administrative & marketing executive), Cristina Schena (marketing executive) e Diana Tammaro (Mice & marketing executive).

«Riteniamo che Malta si ponga a pieno titolo come meta estremamente competitiva tra le destinazioni del Mediterraneo. Il mix di proposte a disposizione del turista è strategico: Malta è una destinazione che resta accessibile anche nel segmento luxury in un panorama economico mondiale in cui i prezzi non accennano ad arrestare la crescita», spiega Ester Tamasi.

Per il 2023 VisitMalta concentrerà la promozione rivolgendosi alle famiglie, prima di tutto, con un occhio di riguardo per i viaggi active e le esperienze, soprattutto gastronomiche.

Nelle azioni di marketing per il 2023 sarà dato risalto all’ampia scelta di strutture ricettive per ogni tipo di pubblico, alle proposte mare, al patrimonio storico-culturale e l’offerta di corsi di inglese anche per adulti.

L’interesse sulla destinazione è confermato anche dalle compagnie aeree che mantengono uno scheduling serrato di voli diretti da 22 aeroporti italiani.