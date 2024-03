Viva Resorts by Wyndham, +15% di italiani nei resort in Messico

Il Messico offerto dalle strutture Viva Resorts by Wyndham piace sempre di più agli italiani: la catena registra un aumento delle prenotazioni pari al 15%, rispetto al 2023, nei due resort all inclusive della destinazione: Viva Azteca by Wyndham e Viva Maya by Wyndham.

La catena, che collabora con Bravo Club per Viva Azteca by Wyndham e Presstour per Viva Maya by Wyndham, punta molto al segmento famiglie: «Il segmento family è importante per noi – dichiara Giuliana Carniel, vice president sales and revenue manager Viva Resorts by Wyndham – E ci interessa svilupparlo nella maggior parte dei nostri resort. La nostra proposta si contraddistingue per il vero servizio all inclusive, significativo per i budget delle famiglie, e per le attività di intrattenimento, incluse quelle dedicate alla clientela che soggiorna con bambini: a tale proposito stiamo potenziando anche i Vivito Club per la fascia 4-12 anni. I nuclei familiari che prenotano un soggiorno lungo raggio cercano comfort, una proposta di ristorazione in linea con le proprie esigenze e attività coinvolgenti. Il “nostro” Messico mette d’accordo tutta la famiglia, grazie a un’offerta completa, sinonimo di garanzia».

La destinazione, che consente di unire in un’unica vacanza le spiagge del mar dei Caraibi con escursioni culturali di grande valore nelle aree archeologiche, è facilmente raggiungibile dall’Italia con il volo per Cancun operativo tutto l’anno e la catena alberghiera caraibica, per mantenere sempre alto il livello dell’offerta, prevede per il 2024 interventi di ristrutturazione nei resort in Riviera Maya.

Viva Maya by Wyndham sarà interessato da un ampio restyling nelle sistemazioni con nuovi arredi e la creazione di un’ulteriore tipologia di camere con affaccio sulla piscina.

Viva Azteca by Wyndham in aprile sarà dotato di un nuovo campo da padel, e da novembre di un coffee shop, ubicato nella zona centrale e che metterà a disposizione della clientela un’ampia selezione di bevande e snack: questo format che rientra nel trattamento all inclusive. La formula tutto incluso al Viva Azteca by Wyndham è particolarmente ricca e gli ospiti hanno diritto di usufruire anche dei ristoranti e delle infrastrutture del Viva Maya by Wyndham, distante cinque minuti a piedi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Viva Resorts by Wyndham