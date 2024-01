Vivi le emozioni Costa: crociere all inclusive nel 2024

Costa accoglie il 2024 con la Promo All Inclusive, la nuova iniziativa commerciale per far vivere la meraviglia delle sue crociere senza pensieri. C’è tempo fino al 18 febbraio 2024 per prenotare, a un prezzo davvero vantaggioso, un viaggio tutto incluso nelle mete più suggestive dell’anno. Una promozione speciale, valida per tutte le partenze da marzo a dicembre 2024, grazie alla quale gli ospiti che sceglieranno la tariffa All Inclusive potranno godere della gratuità del pacchetto My Drinks, che include le bevande a pranzo e a cena e in ogni momento della giornata.

Gli itinerari protagonisti della promozione All Inclusive-bevande gratis sono il Mediterraneo Orientale e Occidentale e il Nord Europa, che dalla primavera 2024 si arricchiscono delle Sea Destinations, un viaggio nel viaggio, dove il mare non è solo il mezzo attraverso cui si raggiungono le tappe, ma è un punto di vista privilegiato per vivere nella vacanza momenti suggestivi che raccontano luoghi iconici.

Il Mediterraneo Occidentale, tra Francia, Spagna e Italia, sarà scoperto in otto giorni, dove le esperienze a terra saranno accompagnate da momenti meravigliosi a bordo in cui si resterà senza parole. Costa Toscana, ad esempio, visiterà Ibiza, Palermo e Roma, esplorate fuori dai classici percorsi e con nuove destinazioni da vivere dal mare: le Calanche all’alba con colazione francese, il party hippy chic nella baia di Formentera con l’atmosfera vibrante del tramonto e la migliore musica dei Dj dell’isola e, ancora, lo spettacolo di luci nel santuario dei cetacei. Costa Smeralda, poi, dalla solare Barcellona, si fermerà nella notte tra le Baleari ammirando il “mare di stelle” illustrato a bordo da un ufficiale. E ancora una visita a Napoli, preceduta sulla nave da una colazione caprese vista Faraglioni. Infine, Costa Pacifica, sulla quale prenderà vita il “Jungle Party” mentre la nave è in rada notturna nella baia di Ibiza.

Anche nel Mediterraneo Orientale, dove navigheranno Costa Deliziosa, Costa Fascinosa e Costa Fortuna, sempre in otto giorni, le spettacolari visite nelle destinazioni della Grecia si alterneranno alle nuove Sea Destinations. Su Costa Deliziosa salirà a bordo l’energia della notte di Mykonos dopo una giornata spesa sull’isola: un “sea party” in piscina con la musica dei club più glamour del posto farà ballare gli ospiti fino a notte fonda. Costa Fascinosa, dall’Italia alla Grecia, passando per Malta, offrirà, tra le esperienze da vivere in nave, un party all’insegna degli abissi del mare dopo aver attraversato il punto più profondo del Mediterraneo Orientale, il tramonto con aperitivo nella baia di Santorini e una “wine experience” ai piedi dell’Etna. Costa Fortuna, alla volta di Grecia e Turchia con due itinerari differenti, attraverserà lo stretto dei Dardanelli mentre a bordo gli ospiti ammireranno estasiati la danza mistica dei veli rotanti dei Dervisci.

Il Nord Europa è tappa di Costa Diadema e Costa Favolosa con quattro itinerari di otto, 15, 16 e 23 giorni. Si attraverseranno i fiordi più belli della Norvegia, i ghiacciai di Capo Nord, le incontaminate Isole Lofoten e i vulcani d’Islanda, mentre indimenticabili esperienze a bordo accompagneranno il viaggio tra queste Land Destinations. Ad esempio, attraversare l’intero fiordo di Geiranger ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vive in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti, oppure scoprire le stelle con i Vichinghi o, ancora, meditare al sole di mezzanotte in pieno Mare del Nord.

Non mancheranno sorprese anche per i clienti fidelizzati: prenotando entro il 18 febbraio i Soci C|Club, vedranno raddoppiare i propri punti su tante partenze selezionate da agosto a dicembre 2024, verso il Mediterraneo, il Nord Europa, gli Emirati Arabi e per gli itinerari transatlantici. La loro fedeltà sarà, inoltre, premiata con la possibilità esclusiva di un cambio gratuito della data di partenza della loro crociera, scegliendone una alternativa.

«Proseguono gli investimenti commerciali di Costa con questa nuova promozione All Inclusive – afferma Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia Costa Crociere – L’obiettivo che ogni anno ci proponiamo è quello di migliorare e rafforzare ulteriormente il rapporto con le agenzie di viaggi, che rappresentano da sempre il canale distributivo più importante nella strategia di Costa, sostenendoli con costanti campagne che stimolano la domanda di crociere e offrendo loro sempre più vantaggi e opportunità di vendita. Il valore che offriamo è dato, inoltre, dai continui investimenti sul prodotto. Un esempio è l’introduzione, già all’interno dei nostri itinerari 2024, delle Sea Destinations, che si aggiungono alla straordinaria offerta di Land Destinations, per scoprire i luoghi come un locale tra i locali. Una grande novità che siamo davvero orgogliosi di presentare e che renderà l’esperienza di viaggio Costa ancora più unica e indimenticabile».