Voihotels lancia la campagna “La vacanza che vuoi è Voi”

Nuova campagna Voihotels, divisione alberghiera di Alpitour World, che torna in comunicazione con “La vacanza che vuoi è Voi”, ideata da Clicking Adv, che ridefinisce il racconto del viaggio mettendo al centro l’esperienza personale, con l’obiettivo di rafforzare awareness e memorabilità del brand.

La campagna nasce da un insight universale; una vacanza si vive quattro volte: quando la sogni, quando la scegli, quando la vivi e quando la ricordi. Il viaggio non è un momento isolato, ma un arco emotivo: prende forma nel desiderio, si concretizza nella scelta, si compie nell’esperienza e continua nella memoria.

È da questa idea che prende forma il concept creativo, volto a rafforzare la distintività di Voihotels nel panorama dell’hôtellerie, dove la bellezza delle destinazioni, la centralità dell’ospite e il rispetto per ambiente e territorio diventano il segno distintivo di un’ospitalità di valore, sostenuta dall’esperienza di Alpitour World.

La firma narrativa del “quattro volte” diventa il filo conduttore della comunicazione, scandendo il racconto e trasformandolo in uno storytelling emozionale capace di accompagnare lo spettatore lungo tutte le fasi dell’esperienza. Il film traduce questa struttura in una narrazione fluida e immersiva, in cui scene di persone in vacanza si intrecciano in un racconto coinvolgente e armonico.

Il claim “La vacanza che vuoi è Voi” nasce dal gioco linguistico tra vuoi e Voi, trasformando il desiderio individuale in una risposta concreta e immediata, creando una connessione diretta con il target. «Con questa campagna sintetizziamo perfettamente l’ambizione del brand, ascoltare i desideri delle persone e trasformarli in esperienze uniche, capaci di lasciare un segno. È un progetto che unisce strategia e creatività per rendere il brand ancora più distintivo nel panorama dell’hôtellerie», dichiara Elisabetta Sica, head of marketing department Voihotels.

On air dal 10 marzo su Prime Tv, la campagna prevede una pianificazione integrata che coinvolge digital, stampa, affissioni Ooh e radio.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Voihotels