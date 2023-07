Volando tra le Alpi: apre la super funivia Cervinia-Zermatt

Un viaggio di quattro minuti a 4mila metri di altezza tra Svizzera e Italia. Sono i numeri, imponenti quanto le Alpi, dell’ultimo tratto della funivia – inaugurata venerdì con la madrina Michelle Hunziker e già aperto al pubblico – che collega la stazione a valle di Testa Grigia, sul Plateau Rosa a 3.480 metri di quota, proprio sul confine, a quella elvetica del Piccolo Cervino (Matterhorn Glacier Paradise) che con i suoi 3.883 metri ha il record della stazione di montagna più alta del vecchio continente.

Vette altissime, quanto le tariffe della nuova infrastruttura: 240 euro il biglietto di andata e ritorno Cervinia-Zermatt (gratis per gli under 9 e 78 euro per gli under 16).

Del resto l’opera magna Matterhorn Alpine Crossing è costata alla società Zermatt Bergbahnen, proprietario e gestore del comprensorio, ben 47 milioni di euro. Il costruttore è invece l’altoatesina Leitner, tra i leader mondiali degli impianti a fune, che così riparte dopo la tragedia del Mottarone del 2021.

Punto cruciale la sicurezza, appunto: qui la tecnologia è avanzata, la stabilità delle cabine è garantita da tre funi, una traente e due portanti.

«È un impianto che ci mette sul tetto del mondo e ci permetterà di offrire qualcosa di unico, efficace, comodo, bellissimo e pure compatibile con l’ambiente», commenta il governatore della Valle d’Aosta, Renzo Testolin. Fermamente contraria all’opera la Fondazione svizzera per la protezione dell’ambiente, preoccupata per la “disneylandizzazione” delle montagne.

«Non si possono accontentare tutti. Cervinia e la Valtournenche cambieranno radicalmente la loro politica turistica. Prima eravamo una stazione stagionale, inverno ed estate, ora non chiuderemo più», annuncia Federico Maquignaz, presidente di Cervinia Spa, che fa sapere come dal 2024 sarà possibile viaggiare in funivia con le valigie, ci sarà il check-in e il bagaglio arriverà a destinazione. Proprio come in aeroporto.