Voli green, a ottobre Iata riunisce il World Sustainability Symposium

Sostenibilità al centro delle attenzioni del settore aereo: Iata ha annunciato l’organizzazione del World Sustainability Symposium (Wss) a Madrid, in Spagna, per il prossimo 3 e 4 ottobre. Con i governi ora allineati nell’impegno del settore aereo per la decarbonizzazionebbdell’aviazione entro il 2050, questo simposio faciliterà le discussioni critiche, in sette aree chiave che riguardano la strategia generale.

Al centro della due giorni ci saranno le norme da adottare per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050, compresi i combustibili sostenibili per l’aviazione (Saf); il ruolo cruciale del governo e il sostegno politico; l’attuazione delle principali misure di sostenibilità; i finanziamenti per la transizione energetica; la misurazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni nonché un focus sulle catene del valore e le azioni da adottare per affrontare le emissioni diverse da CO2.

«Nel 2021 – ha ricordato Willie Walsh, direttore generale Iata – le compagnie aeree si sono impegnate a zero emissioni nette entro il 2050. L’anno scorso i governi hanno assunto lo stesso impegno attraverso l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale. Ora il Wss riunirà la comunità globale di esperti di sostenibilità nel settore ei governi per discutere e discutere i fattori chiave per il successo della decarbonizzazione dell’aviazione, la nostra più grande sfida di sempre».

Il Wss, infatti, fornisce una piattaforma appositamente studiata per i professionisti della sostenibilità delle compagnie aeree, le autorità di regolamentazione ed i responsabili politici, nonché le parti coinvolte nella catena del valore del settore.