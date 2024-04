Voli green, si può fare di più: pressing di A4E sui governi europei

Pressing sulla politica, in vista delle prossime elezioni europee, da parte di 17 dei principali Gruppi aerei europei: l’obiettivo è chiedere con forza ai policy maker di impegnarsi in azioni vitali sulla connettività e sostenibilità aeree, mentre il settore subisce una trasformazione verso voli più efficienti. Sottolineeranno, inoltre, la necessità che le compagnie europee rimangano competitive a livello globale, in modo da poter continuare a dare un contributo significativo alla crescita, alla connettività, al commercio e all’occupazione in Europa.

Un segnale forte, giunto in occasione del vertice Airlines for Europe (A4E) di Bruxelles: in primo piano i cambiamenti, evidenziati dai ceo dei vettori, per il prossimo mandato dell’Ue. Cambiamenti necessari per rendere possibile questa trasformazione e ridurre l’inutile burocrazia che il settore deve affrontare oggi. Le compagnie aeree, che rappresentano oltre l’80% del traffico aereo europeo, chiedono ai ministri dei Trasporti dell’Ue e degli Stati membri di impegnarsi nella riforma dello spazio aereo che consentirà voli più efficienti a seguito del recente compromesso sul Cielo unico europeo.

Oltre a ciò, i membri di A4E si impegnano su quattro versanti cruciali, quali l’alta connessione aerea, l’affidabilità del servizio, la modernità e la sostenibilità della mobilità aerea disponibile per tutti gli utenti.

Per Ourania Georgoutsakou, amministratore delegato di Airlines for Europe, «l’Ue trae vantaggio dalla capacità delle persone e delle merci di spostarsi senza problemi nel continente, dobbiamo tutelare i benefici che questo comporta. I prossimi anni offriranno una reale opportunità di cambiamento e oggi dobbiamo definire come vogliamo concepire il servizio del volo nell’immediato futuro. Abbiamo anche manifestato il nostro impegno nei confronti degli utenti europei. Ci impegniamo a migliorare il futuro del volo, ma possiamo farlo solo se i politici apportano cambiamenti vitali per sostenere i nostri sforzi di decarbonizzazione, fornendo una vera riforma dello spazio aereo, garantendo che il nostro settore rimanga competitivo e completando un vero mercato unico dell’aviazione».

A4E guiderà i progressi con le parti interessate, tra cui gli Stati membri, i fornitori di servizi di navigazione aerea (Ansp), gli utenti dello spazio aereo civile e le forze armate che compiranno passi positivi verso uno spazio aereo europeo più fluido ed efficiente. Chiedono, inoltre, una proposta di protezione dei passeggeri a livello europeo, per ridurre al minimo l’effetto degli scioperi che continuano a perturbare fortemente i viaggi aerei in tutta Europa, con oltre 20 milioni di passeggeri colpiti nel 2023.

Le compagnie aeree ribadiscono anche il loro impegno a mantenere l’aviazione disponibile per tutti, in modo che tutti gli europei possano trarre vantaggio dai viaggi aerei. A4E è pronta a compiere i passi fondamentali per apportare questi cambiamenti, ma cercherà anche l’impegno dei politici a realizzare le riforme necessarie per un volo a prova di futuro per gli anni a venire.

In prima linea nell’invito all’azione di A4E c’è la decarbonizzazione competitiva. I membri stanno già spendendo miliardi di euro in questo decennio in tecnologie innovative per aeromobili e motori, nonché carburanti sostenibili per l’aviazione (Saf) e chiedono il sostegno del governo per la tecnologia aeronautica a emissioni zero. Una politica industriale intelligente e finanziamenti mirati da parte dell’Ue e degli Stati membri saranno determinanti, insieme alla collaborazione tra le compagnie aeree e altre parti interessate, come produttori di carburante e di aerei, fornitori di servizi di navigazione aerea (Ansp) e aeroporti.