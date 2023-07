Voli, Norwegian compra la storica Widerøe e sfida Sas

Il consolidamento aereo sbarca anche in Scandinavia. La compagnia aerea Norwegian Air, dopo la crisi e l’ingresso di nuovi investitori, ora punta a sfidare Sas (altro storico vettore scandinavo in fase di ristrutturazione finanziaria) con l’acquisizione della compagnia regional Widerøe.

Norwegian ha concluso l’accordo con WF Holding as per l’acquisizione della compagnia con sede a Bodø per un valore di 1.125 milioni di corone norvegesi (circa 96,6 milioni di euro). Widerøe continuerà a operare come vettore separata con il suo marchio, offrendo però al network di Norwegian una rete di rotte più ampia e una gamma più ampia di opzioni su tutta l’area del Nord Europa.

In uno statement Norwegian motivo l’acquisizione con la possibilità di connettere l’ampia rete di rotte regionali di Widerøe alle rotte nazionali e internazionali di Norwegian creando migliore connettività e su un’esperienza seamless per i clienti.

Con la lunga crisi di Sas, infatti, si sono aperti margini di manovra e di crescita nel Nord Europa per nuovi player e l’operazione di Norwegian si configura proprio come una ricerca di più quote in questo mercato.

Widerøe ha una flotta di circa 50 aeromobili e copre oltre 40 aeroporti di piccole e medie dimensioni in Norvegia, oltre ad alcuni aeroporti più grandi in Europa, mentre Norwegian offre oltre 300 rotte per 114 destinazioni nei paesi nordici e in Europa. Al momento la compagnia aerea norvegese non valuta di riprendere le rotte a lungo raggio low cost verso gli States, progetto che aveva affossato i conti della precedente gestione di Norwegian.

Allo stesso tempo, però, molti analisti fanno notare che la sfida più grande di questa acquisizione sarà quella di riuscire a integrare due modelli di business molto diversi: Norwegian punta su tariffe low cost e rete di collegamenti poin-to-point mentre Widerøe aderisce alla classica impostazione di compagnia regional.

«Questa è una pietra miliare nella storia dell’aviazione norvegese. Le nostre due compagnie aeree coesistono da molti anni e nessuno conosce meglio di loro il mercato dell’aviazione in Norvegia. Con questa transazione, creeremo ora un’offerta ottimizzata e più completa per tutti i clienti e speriamo di offrire viaggi fluidi lungo le nostre reti di rotte«, ha dichiarato Geir Karlsen, ceo di Norwegian.

Le due compagnie aeree, però, non si sovrappongono sulle rotte regional. Su un totale di 107 rotte in Norvegia, per esempio, di cui 85 gestite da Widerøe e 22 da Norwegian, solo cinque si sovrappongono. «Anche se abbiamo una forte presenza in Norvegia, siamo più piccoli in un contesto internazionale. Siamo quindi molto felici di unire le nostre forze con Norwegian e siamo entusiasti di avere un proprietario industriale che aspiri a sviluppare ulteriormente entrambe le aziende», ha affermato Stein Nilsen, ceo di Widerøe.