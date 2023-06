Volo low cost Roma-New York: decolla Norse Atlantic

Dopo l’esperimento Norwegian e la crisi pandemica torna in campo (e nei cieli) il lungo raggio low cost sulle trafficate rotte Italia-Nordamerica. E ieri c’era aria di festa a Fiumicino per il volo inaugurale di Norse Atlantic Airways, la compagnia aerea scandinava che ha deciso di rilanciare il progetto dei voli transatlantici a tariffe iper-competitive.

Norse opererà per tutta la stagione estiva un volo giornaliero da Roma e New York Jfk con la promessa di tariffe a partire da 265 euro a tratta. Per la Capitale si tratta dell’undicesima frequenza quotidiana verso la Grande Mela. Mentre per il network di Norse, Roma rappresenta il quinto gateway europeo dopo Oslo, Londra, Parigi e Berlino.

«Con questo nostro servizio tra Roma e New York Jfk – ha dichiarato Bjørn Tore Larsen, ceo di Norse Atlantic Airways – offriamo una esperienza di viaggio a lungo raggio a prezzi accessibili senza compromettere la qualità che sarà sempre al centro della visione di Norse Atlantic Airways. Al momento non abbiamo ancora definito del tutto la stagione invernale, ma è chiaro che l’auspicio è quello di consolidare la nostra rete di collegamenti dando continuità ai servizi più redditizi».

Legittima soddisfazione espressa anche da Aeroporti di Roma come ha commentato lo chief aviation officer, Ivan Bassato: «Con Norse Atlantic Airways si consolida l’offerta di voli tra Roma e gli States, con una summer 2023 che porta a ben 34 le partenze giornaliere da Fiumicino per il Nord America. Norse, tra l’altro presenta un modello di business molto interessante con una offerta commerciale valida fino alla fine di ottobre e un aeromobile che ha 338 posti a bordo, con un prodotto basato sul concetto value for money, e quindi tariffe convenienti, ed è molto interessante il fatto che Norse abbia deciso di operare in un orario che non è quello abituale per gli States, perché il volo decollerà nel tardo pomeriggio dall’Italia e la sera molto tardi da New York».

Per Bassato questo vuol dire «maggior tempo a disposizione per i passeggeri che potranno spendere una intera giornata di una vacanza o di un soggiorno di lavoro, e quindi di recarsi in aeroporto praticamente a fine giornata. La medesima opportunità viene offerta nella partenza da New York. Possiamo già dire che quest’anno la domanda per i collegamenti transatlantici è molto forte ed anche per i voli della Norse si prospetta un tutto esaurito».

Nel dettaglio il volo Norse dall’aeroporto di Roma Fiumicino parte tutti i giorni alle 18.55 e atterra a New York Jfk alle 22.30. I voli da New York a Roma partono alle 00.30 e atterrano alle 15.15 dello stesso giorno.

La Norse Atlantic opera esclusivamente con aeromobili Boeing 787 Dreamliner e a bordo la configurazione prevede due classi, Economy e Premium, con una semplice gamma di tariffe, dalla opzione più economica, Light, a quella Classic, mentre le tariffe Flextra includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, una migliore esperienza in aeroporto e a bordo e una maggiore flessibilità dei biglietti.