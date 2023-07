Volonline, i tre brand e la nuova sede. Deli: «Adv al centro»

Nuova sede a Milano e più investimenti per il Gruppo Volonline. Sono 170 i metri quadrati della nuova struttura per i 70 dipendenti del tour operator che opera con una piattaforma tecnologica particolarmente evoluta ed è presente sul mercato anche con i marchi Volonclick, il tool per il self booking, e Teorema, storico marchio rilevato da poco più di un anno.

Un investimento significativo per il gruppo che, però, ha realizzato dei risultati decisamente positivi nella prima fase post pandemia: nel solo mese di aprile, ha registrato una crescita dei ricavi del 43% rispetto all’anno precedente. Il 15% in più lo ha registrato Volonline, tour operator di fascia alta specializzato nei viaggi su misura, mentre Volonclick ha raggiunto il 60% in più. Teorema Vacanze ha fatturato 2,8 milioni di euro nel periodo da aprile 2022, data di acquisizione, a fine anno. Cifra già ampiamente superata nel corso del 2023: a oggi, il fatturato del brand è già arrivato a quota 4,5 milioni.

Secondo Luigi Deli, fondatore e attuale ceo del Gruppo, questa acquisizione si è rivelata vincente non solo per l’incremento dei volumi di vendita dovuto all’appeal di un brand storico, ma ha soprattutto ha messo ordine nell’attività dell’azienda distinguendo l’offerta di pacchetti pronti dall’attività storica di Volonline, ovvero i viaggi tailor made.

«Il costo medio di pacchetto per Teorema è di 2mila-2.500 euro – spiega Deli – mentre Volonline lavora su un prezzo medio intorno ai 9mila euro. Il che vuol dire che moltissime pratiche sono intorno ai 15-20mila euro. E non è stato semplice gestire questi volumi perché la pandemia ha modificato profondamente il comportamento dei viaggiatori. Oggi abbiamo visto aumentare il cosiddetto sottodata, frutto proprio del senso di precarietà indotto dall’esperienza pandemica e da altri avvenimenti di portata mondiale. E chi non prenota all’ultimo momento, invece, prenota con un anticipo mai visto: vacanze estive prenotate già prima di Natale. Naturalmente, trovarsi a gestire partenze per mete esotiche prenotate appena 10-15 giorni prima è possibile solo se si dispone di una tecnologia molto evoluta. Sulla quale noi abbiamo sempre investito».

Il modello di business dell’azienda è sempre incentrato sulle agenzie di viaggi. Sono 500 le agenzie che lavorano con Volonline, 1.500 quelle che fanno capo a Volonclick e 2.000 quelle che rivendono Teorema. «L’agenzia è centrale – dice ancora Deli – perché non si può pensare di dare assistenza a 2 milioni di passeggeri senza una rete di agenti di viaggi. O gestire i pagamenti senza un intermediario, che sia online o fisico? Non è pensabile. E il turismo organizzato, magari in forme nuove rispetto al passato, rimane al centro di quest’industria».

In foto: da sinistra Sandro Ferrari, direttore vendite; Luca Adami, cto e cmo; Guglielmo Bacigalupi, area manager Nord Est; Luigi Deli, ceo e founder Gruppo Volonline.