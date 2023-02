Volotea, quattro milioni di passeggeri nel 2022

Quattro milioni di passeggeri nel 2022, +54% rispetto al 2021. Volotea ha diffuso i risultati raggiunti l’anno scorso, che attestano gli ottimi risultati raggiunti, 28.000 i voli in totale. La compagnia spagnola ha fatto registrare un’offerta complessiva di 4,8 milioni di posti in vendita, il + 21% rispetto al 2019 e il +53% in confronto al 2021.

La strategia si è basata su un’offerta prevalentemente domestica, pari al 72% dei collegamenti, e con uno specifico focus sui voli da e per le isole, 83% dell’offerta totale. Gestite quattro rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna, tra gli scali di Cagliari e Olbia e Roma Fiumicino e Milano Linate. Sempre nel 2022 Volotea ha annunciato l’apertura della sua nuova base a Firenze.

Sono 169, in totale, le rotte di Volotea, 88 delle quali in esclusiva; incrementato notevolmente il numero di passeggeri trasportati durante l’anno per un load factor dell’84%.

«Abbiamo chiuso il 2022 sotto il segno della crescita e del successo – rivendica Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea – L’anno scorso, abbiamo annunciato l’apertura della nostra settima base operativa a Firenze, che ci consentirà di offrire un numero ancora maggiore di collegamenti da e per la Toscana, massimizzando i flussi turistici incoming».