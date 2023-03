Volotea replica a Diana (Ota): «Presenti più che mai in Sardegna»

Non si è fatta attendere la replica di Volotea alle recenti dichiarazioni di Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, durante il talk show alla convention romana di Travelbuy, riportate da L’Agenzia di Viaggi Magazine. Il manager, nel suo speach, aveva chiamato in causa la compagnia in merito alla scarsa offerta aerea sull’Isola: «Volotea ha ormai deciso di portare via gli aerei dalla Sardegna – aveva dichiarato Diana – perché ha vinto la gara in Corsica, destinazione che ha una stagionalità più lunga e più redditizia».

In una nota fatta pervenire al nostro giornale, Volotea replica: “Continuiamo ad avere una forte presenza in Sardegna, con aerei basati sia a Olbia che a Cagliari, che sono entrambe basi operative del vettore. A Olbia, per la summer 2023, è stata ampliata la flotta che passa da 2 a 3 aeromobili (Airbus 320 da 180 posti)”.

“L’offerta complessiva in pista a Olbia – prosegue la compagnia – è circa 1,1 milioni di posti in vendita. La low cost collega lo scalo con 28 destinazioni (10 delle quali nuove), 14 in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze – nuova rotta 2023 – Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona), 10 in Francia (Bordeaux, Deauville, Lione, Strasburgo, Nantes, Lille, Marsiglia, Parigi Orly, Tolosa, Nizza (nuove rotte 2023) e 4 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia, nuove rotte 2023)”.

E poi conclude: “Non va dimenticato che la rotta Olbia-Roma Fiumicino viene operata da Volotea in regime di continuità territoriale, supportando le esigenze di spostamento delle comunità locali. Inoltre, Volotea è presente anche a Cagliari, dove è basato un aeromobile A319. Lo scalo cagliaritano è collegato con 14 destinazioni e per il 2023 sono tre i nuovi collegamenti in partenza dallo scalo alla volta di Barcellona, Atene e Brindisi”.