VRetreats a quota tre in Sicilia: apre a Ortigia l’Hotel Roma

VRetreats, brand di hôtellerie di lusso del Gruppo Alpitour, ampia il portfolio ­– come aveva annunciato a giugno a Firenze ­­– aprendo la terza struttura in Sicilia, a Ortigia (Siracusa): l’Hotel Roma. Situato nell’omonima via, l’hotel prende vita in un albergo del 1880, tra la Cattedrale e l’Arcivescovado, con affaccio su piazza Minerva, prosecuzione di piazza Duomo. La posizione ne fa un punto di riferimento cittadino.

L’Hotel Roma ha un forte carattere siciliano, con la stessa pietra calcarea usata per i templi greci e i palazzi barocchi, i cortili “segreti” tradizionali ereditati dall’architettura araba, il giardino pensile, i balconi in tutte le camere e le volte a dammuso in tufo del ristorante. La struttura dispone di 40 camere, tra cui 1 suite e 4 junior suite.

Gli ospiti dell’hotel potranno gustare i prodotti del territorio al Ristorante Roma. Inoltre, il Bar Roma, in Piazza Minerva, è l’ideale per ammirare le colonne doriche del Tempio di Atena gustandosi un drink o una bevanda, con sottofondo musicale. Tra la gamma di servizi offerti dall’hotel troviamo anche il car valet e una serie di esperienze: dall’aperitivo in barca al tramonto per gli amanti del mare passando alla cooking class con un esperto chef per gli appassionati della cucina fino alla visita guidata del mercato storico di Ortigia per scoprire la storia e la cultura della città e immergersi a fondo nelle tradizioni locali. Passeggiare tra le vie di Ortigia, isola che sorge nella parte più antica della città di Siracusa, rappresenta un salto indietro nel tempo, tra uno scorcio aperto sul mare e la vista sui monumenti. Il centro storico è un labirinto di stradine, chiese e palazzi secolari che sono stati crocevia di popoli e di storie.