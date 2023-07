VRetreats debutta in Sardegna con il Cala Cuncheddi

Tra le cinque aperture annunciate per l’estate 2023 di VRetreats in luoghi iconici e strategici d’Italia c’è anche l’hotel Cala Cuncheddi situato a Capo Ceraso, in Sardegna, a 12 km dall’aeroporto di Olbia.

Il brand di hôtellerie di Voihotels, catena alberghiera di Alpitour World, dedicato agli amanti dell’arte, della storia e della cultura made in Italy, mette in portfolio la nuova struttura posizionata a pochi passi dal mare e con spiaggia privata, su cui domina la piscina a sfioro, tratto distintivo di questo rifugio di charme dal design raffinato e perfettamente integrato nel territorio.

Composto da 85 camere, di cui 6 suite e 4 deluxe, ognuna delle quali offre vista sul mare o sui rigogliosi giardini, con interni decorati con colori neutri e arredi minimal, Cala Cuncheddi è immerso in un parco privato di ulivi secolari e alberi di mirto non lontano dalla baia di Li Cuncheddi, da cui prende il nome.

«La parte a sud di Olbia, da San Teodoro fino alla zona dell’Ogliastra, presenta calette con strapiombi a picco sul mare e le sue acque cristalline sono tra le aree più belle di tutta la Sardegna – afferma Massimiliano Atlantei, hotel manager del Cala Cuncheddi – I nostri ospiti possono vivere esperienze uniche, come un’escursione con skipper e biologo marino a bordo verso l’Area Marina protetta di Tavolara, o in veliero o yacht, con partenza da Cannigione, Portisco o Palau, con itinerari tailor made, verso lo splendido arcipelago delle Isole de La Maddalena e non solo. Per chi preferisce un’esperienza più attiva organizziamo visite con guide specializzate in alcuni dei luoghi più suggestivi della Barbagia o dell’Ogliastra, come la Gola di Gorroppu, uno dei canyon più famosi e più alti di tutta Europa».

Oltre alla posizione privilegiata, Cala Cuncheddi offre una piscina fronte mare con un ingresso graduale in acqua, con le proposte del Pool bar: dalle centrifughe a base di frutta al mattino a light lunch, per concludere con un aperitivo al tramonto. In riva al mare si trova anche il gazebo esterno della Beauty Spa, per trattamenti estetici e massaggi, che va a integrare l’offerta dell’area wellness interna con zona umida, vasca idromassaggio, docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco e zona relax. C’è anche una palestra con attrezzature Technogym, da abbinare a passeggiate o percorsi in bici tra i sentieri ricchi di vegetazione nelle vicinanze del resort.

La forte personalità di questo hotel ben si esprime nella ricercata proposta culinaria, in grado di conquistare anche i palati più esigenti, offrendo esperienze diverse a seconda dei momenti della giornata. L’Asumari offre un’area interna e una terrazza dove gustare specialità sarde e piatti della tradizione mediterranea; la vista e il bordo piscina de L’Asarena sono adatti a colazioni e light lunch, mentre il ristorante Zinnibiri (ginepro in sardo, a richiamo della tipicità dei suoi piatti), immerso nel giardino dell’hotel con vista sul golfo, propone piatti a km zero, offrendo ricette della tradizione rivisitate in chiave contemporanea.

A completare l’offerta enogastronomica Sa Cantina, la “cava” di vini locali che accoglie gli ospiti anche per eventi privati e dove è possibile riservare wine tasting dei migliori vini italiani e internazionali o anche cene gourmet in esclusiva guidati da un maître sommelier dedicato.