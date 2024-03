Vueling compie vent’anni: “30 milioni di pax su Fiumicino”

Venti anni di attività per Vueling, la compagnia aera del gruppo Iag, festeggiati con il raggiungimento di più di 30 milioni di passeggeri transitati nell’aeroporto di Roma Fiumicino, dove la compagnia opera fin dal 2004 e che è diventato una delle sue basi strategiche internazionali nel 2012.

Da Fiumicino con 4 aerei di base, Vueling offre collegamenti con le principali capitali europee come Barcellona (fino a 6 voli giornalieri), Parigi (fino a 4 voli giornalieri), o Londra (fino a 3 voli giornalieri), arrivando a proporre un totale di 13 rotte nella stagione estiva 2024.

In particolare, con fino a 6 frequenze giornaliere offerte, Vueling è leader nel collegamento Fiumicino-Barcellona El Prat, suo hub principale, dove nel 2023 ha fatto volare quasi un passeggero su due.

Da sottolineare, i tassi di puntualità della compagnia, che hanno raggiunto l’86,3% e l’86,6% rispettivamente a gennaio e febbraio 2024 e la posizionano come la low cost più puntuale nello scalo romano per questo inizio di anno.

«In 20 anni di operatività in Italia, Vueling ha reso evidente il suo impegno nei confronti di questo Paese e soprattutto nei confronti dell’aeroporto di Roma Fiumicino, sua base strategica dal 2012 e diventato ad oggi una delle sue basi internazionali più importanti – sottollinea Jordi Pla Pintre, director network & alliances di Vueling – Per noi, offrire il miglior servizio ai nostri clienti e garantire l’eccellenza operativa sono elementi chiave per continuare a essere leader nei mercati in cui decidiamo di operare. Per questo, continueremo a lavorare per offrire agli italiani opzioni convenienti per scoprire le destinazioni del nostro ampio network durante tutto l’anno».

Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma, ha sottolineato l’importante traguardo del 30milionesimo passeggero trasportato da Vueling a Roma che è frutto anche di «una relazione consolidata nel tempo e rafforzata dalla scelta di Vueling di avviare più di 10 anni fa a Roma una tra le più importanti basi operative al di fuori della Spagna. Oggi si rinnova l’impegno di cooperare al comune obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio di assoluta qualità, massimizzando il potenziale di Fiumicino che, per il settimo anno consecutivo, è stato riconosciuto da AciWorld miglior aeroporto in Europa, nella categoria scali con oltre 40 milioni passeggeri, per la qualità dei servizi».

Oltre a Roma Fiumicino, in Italia Vueling offre collegamenti anche con gli aeroporti di Firenze (seconda base internazionale nel paese), Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Vueling