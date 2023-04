WeBeds affida le vendite in Italia a Felipe Vidal

Felipe Vidal è il nuovo direttore regionale delle vendite di WebBeds per l’Europa meridionale. Ad annunciare la promozione, in una nota ufficiale, il marketplace globale che fornisce servizi di alloggio e distribuzione di prodotti per l’industria dei viaggi. Già responsabile delle vendite in Xml per la penisola Iberica, Vidal sarà ora responsabile sia delle vendite al dettaglio che di quelle Xml anche in Italia, Grecia e Israele.

«Ho lavorato con Felipe per molti anni – sottolinea Lola Diaz, senior vice president per le vendite per WebBeds Europa – La sua esperienza e conoscenza saranno preziose per aiutarci a incrementare il business e raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita nel sud Europa. Avendo lavorato in precedenza nella gestione degli account e nei ruoli strategici di vendita presso JacTravel e Veturis in Spagna, porta molti anni di esperienza nel suo ruolo».

Lo stesso Vidal commenta così il suo nuovo incarico: «Sono davvero entusiasta di guidare il fantastico team di vendita del Sud Europa. Le aspettative per la regione sono alte, quindi non vedo l’ora di lavorare con i miei colleghi per portare avanti il business e contribuire al successo di WebBeds man mano che il nostro business cresce».