Welcome to Italy porta gli affitti brevi in agenzia con Italianway

Novità in casa Welcome to Italy, che apre agli affitti brevi scegliendo come partner Italianway. «In questo anno ci siamo resi conto di un’opportunità importante, quella di arricchire il prodotto ricettivo – spiega Adriano Apicella, ceo di Welcome Travel Group – Sia dalle agenzie in Italia che dalle estere è iniziata la richiesta di prodotto extralberghiero. Ed essendoci già la partnership avviata in Sardegna con Italianway e Portale Sardegna Group (attraverso la sua controllata Welcomely), si intende dunque replicare tale modello in tutto il territorio nazionale, creando un progetto verticale. Le adv hanno spesso paura a proporre appartamento perché spesso non hanno la garanzia della professionalità e qualità, con questa partnership avrà la sicurezza di un interlocutore professionale».

La partnership permetterà a tutte le agenzie Welcome Travel di avere accesso, oltre ai prodotti già disponibili creati da Welcome to Italy, anche a un portafoglio di ricettività extra-alberghiera gestito direttamente dai local expert, un nuovo canale di business per la distribuzione che si occupa di incoming per raggiungere nuovi mercati e nuovi segmenti di clientela, proponendo anche un’alternativa su territori in cui l’offerta alberghiera è carente.

«Obiettivo è di arrivare a 200 local expert entro la fine dell’anno prossimo (oggi sono circa un’ottantina, ndr). A gennaio lanceremo una campagna recruiting per i local expert che partono come property manager e intendono poi svilupparsi sulle experience».

Verrà attivata la figura del property manager in tutta Italia, per creare opportunità di redditività aggiuntiva con un approccio “multi market places”. Il local expert nel modello Welcome to Italy 2.0 avrà dunque l’opportunità di gestire degli appartamenti con un mandato di Welcomely (la società di property manager di Portale Sardegna) e in partnership con Italianway, diventando così un hub turistico locale in grado di coinvolgere gli stakeholder del territorio, inserire contenuti nel magazzino digitale, creare viaggi smart e promuovere la vendita delle experience ai propri clienti.

I NUMERI ITALIANI. Il comparto dell’extra alberghiero è ampio, variegato e in crescita, come racconta Marco Celani, ceo di Italianway: «È di circa 10 miliardi il valore delle prenotazioni nel 2022 in Italia, dove a fronte di 2,3 milioni di posti letto alberghieri ce ne sono circa 2,9 nell’extra alberghiero. Nello specifico le case online sono circa 654mila, siamo il terzo o il quarto nel mondo per offerta e Pil, di queste 400mila circa gestite da soggetti singoli e il resto da 25mila professionisti. Il progetto risponderà anche al problema di affrontare il sommerso, grazie alla professionalità delle adv».

L’apertura agli affitti brevi risponde anche alle nuove esigenze del viaggiatore, come più spazio e strumenti per lavorare. Sono soprattutto due i trend emersi, il turismo delle origini e i nomadi digitali, comparto quest’ultimo che vale già circa il 33% dei volumi di notti vendute.

Italianway oggi conta 3.200 appartamenti che saliranno a 4mila nei prossimi mesi. La previsione è di chiudere il 2022 con circa 51 milioni di euro di volume di prenotazioni incassate e al momento registra un cross booking value per il 2023 di oltre 7 milioni. «Israele è un bel mercato emergente per l’Italia, anche il Sudamerica è in crescita e il boom del turismo nordamericano e ci sarà ancora nel 2023 grazie al tasso di cambio. Da parte nostra, ci attendiamo valori in aumento e intanto siamo anche al lavoro con le istituzioni e il nuovo governo per vedere se riusciamo ad uniformare gli adempimenti tra le varie regioni», conclude Celani.

«Con il progetto Portale Sardegna Point – aggiunge Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna – abbiamo già sperimentato con i nostri Sardinia Local Expert che l’attività di property management può essere inserita all’interno di un progetto turistico di incoming che, con un processo bottom up, valorizza i territori; al tempo stesso, i proprietari assurgono al ruolo di un vero e proprio stakeholder della destinazione. Welcomely, società di property management di Portale Sardegna Group già partner di Italianway, gestisce oltre 300 case nell’isola e ci ha dato quasi 3 milioni di gross booking value nel 2022».