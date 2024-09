Welcome Travel, al via il roadshow con le agenzie del network

Otto tappe in tutta Italia con incontri dedicati alle agenzie del network. Si apre oggi, 24 settembre, la nuova stagione dei Meet for travel di Welcome Travel Group, organizzati in collaborazione con partner del settore. Compagnie aeree, Enti del turismo e fornitori di servizi turismo, insieme alla direzione del network, incontreranno le agenzie della rete. Confermata la presenza di Alpitour World e Costa Crociere.

Dopo il primo appuntamento a Brescia, il roadshow proseguirà il 25 settembre a Venezia, il 1° ottobre a Cataniae e il 2 a Roma. Le tappe successive si terranno a Milano il 22, a Bari il 23 e a Bologna il 19 novembre. Ultimo incontro a Torino il 20 novembre.

Sono serate dedicate all’incontro tra agenti e partner grazie alla “formula Expo”, che consente un interscambio diretto tra tutti i partecipanti. Previsti momenti per condividere l’andamento delle vendite, non solo in vista della prossima chiusura di esercizio, ma anche con un occhio al trend sul nuovo anno commerciale, per facilitare la messa a punto di progetti e strategie.

«Al termine della stagione estiva torniamo sul territorio per incontrarci e condividere i risultati del network, oltre alle iniziative che svilupperemo nei prossimi mesi – spiega Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group – I Meet for travel rappresentano un’opportunità non solo per favorire il contatto diretto tra le agenzie e i partner commerciali, ma anche per recepire spunti e comprendere le esigenze della rete».

Per questi incontri Welcome Travel ha creato un’app dedicata ai partecipanti, che oltre a fornire informazioni sull’evento, agevola le interazioni tra tutti i comparti e lo scambio dei contatti.

La foto interna è stata inviata dall’ufficio stampa di Welcome Travel Group.