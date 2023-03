Welcome Travel Group incontre le agenzie in 16 tappe

Riprendono gli appuntamenti di Welcome Travel Group sul territorio con le agenzie del network: si tratta di “Welcome Days – La gente dei Viaggi – [email protected]” dedicato alle Agenzie Welcome Travel e di “Geo Days – La gente dei Viaggi – [email protected]” per il brand Geo Travel Network. In tutto 16 tappe da nord a sud.

Si comincia da Firenze e si continuerà alla volta di Genova, Torino, Bologna, Milano, Bari, Napoli, Civitanova Marche, Roma, Udine, Brescia, Padova, Verona, Palermo, Catania, per concludere il 19 aprile a Oristano. Tutte le agenzie Welcome e Geo, secondo i rispettivi calendari, avranno la possibilità di scegliere la tappa a loro più vicina e comoda a cui aderire.

Agli appuntamenti, oltre alla direzione del network e ai network manager di riferimento sull’area, parteciperà anche l’amministratore delegato Adriano Apicella. L’obiettivo degli incontri, oltre alla condivisione e al confronto, è quello di trasferire alle agenzie, nel rispetto del brand di appartenenza, le ultime novità di un network che non si ferma mai, da cui la definizione ”[email protected]”.

Verranno, dunque, affrontati temi che riguardano le leve commerciali sia leisure sia vettori, gli andamenti delle vendite, gli aggiornamenti sul mondo Crm e i relativi sviluppi sui touch point integrati che, insieme ai differenziali commerciali, sono il vero plus nella proposizione di business delle adv.

We hub e Geo space, i due portali dedicati alle agenzie del network, ognuno con specifici contenuti e caratterizzazioni, sono, infatti, ormai centrali nell’attività delle adv, non solo dal punto di vista informativo, ma anche da quello della gestione del cliente sotto tutti gli aspetti che vanno, dal contatto, al preventivo, alla pratica, fino alla comunicazione a 360°.

«L’aggiornamento diretto, costante e puntuale, fornito anche grazie a questi incontri sul territorio ̶ spiega Dante Colitta, direttore network ̶ consente alle agenzie della rete di interpretare al meglio, e con semplicità, l’impianto che il network mette loro a disposizione, capitalizzando al massimo il beneficio derivato dall’utilizzo di tutti gli strumenti e finalizzato al controllo della relazione con il cliente finale, in tutte le sue fasi».