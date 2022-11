Welcome Travel Group, le adv del network a bordo delle navi Costa

Doppio appuntamento per le agenzie del network Welcome Travel Group con “Geo4You Rinascimento Mediterraneo” e “We Play Ritmo Mediterraneo”, due eventi che riuniscono rispettivamente gli agenti di viaggi di Geo Travel Network a bordo di Costa Firenze e di Welcome Travel a bordo di Costa Pacifica.

Si è appena concluso il fam trip dedicato alle agenzie Geo, a bordo di Costa Firenze dal 24 al 28 novembre. Mentre, parte il 29 novembre da Savona l’evento a bordo di Costa Pacifica che ospita le agenzie Welcome Travel fino al 2 dicembre.

Due eventi organizzati per far vivere tutte le peculiarità e le attrazioni delle crociere Costa, dedicati alla scoperta del prodotto: durante entrambe le crociere, gli adv del network hanno l’opportunità di toccare con mano, ancora una volta, la qualità delle crociere Costa, dalle esperienze gastronomiche alle nuove escursioni a terra, fino al palinsesto di intrattenimento a bordo.

Un ricco programma di appuntamenti accompagna gli agenti durante le due crociere; tra questi, è stato riservato un momento di incontro con l’Ufficio del Turismo del Sultanato dell’Oman per una dettagliata spiegazione della destinazione, toccata anche dagli itinerari Costa e di grande trend in questa stagione di vendite.

Inoltre, incontro a platea con la direzione del network e Costa Crociere per fare il punto sull’anno che volge al termine e condividere, anche con i colleghi, le novità del nuovo anno commerciale.

E ancora, appuntamenti individuali con lo staff e i membri della direzione presenti a bordo, per discutere vis-à-vis di tematiche legate all’appartenenza al network, ai servizi offerti, alle vendite in un’ottica di vicinanza e collaborazione.

«La partecipazione e l’entusiasmo delle agenzie del network per presenziare a questi due eventi ha superato ogni nostra aspettativa – commenta Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group – Abbiamo voluto coinvolgere il massimo numero di colleghi per dare loro l’opportunità di interpretare al meglio le argomentazioni di vendita che il prodotto offre e, nel contempo, dedicarci al dialogo e all’ascolto di tutte le tematiche di network».