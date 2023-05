Welcome Travel semplifica i pagamenti in agenzia con PlickUp

Si fa sempre più strada, nel settore dell’intermediazione turistica, la necessità di avere dei processi di pagamento e incasso flessibili e semplici sia di tipo B2C che B2B. Ora, infatti, anche il network Welcome Travel Group stringe una partnership con PayDo che sviluppa e offre una suite di strumenti innovativi ad alto valore aggiunto con il payment service PlickUp.

PlickUp, come spiegato in una nota dalla rete di adv, permetterà agli uffici centrali di Welcome Travel presenti a Milano e Napoli di comunicare con gli oltre 2.300 punti vendita presenti sul territorio italiano inviando richieste di pagamento in maniera digitale, con esito real time – notificato anche a terze parti – e riconciliazione automatica degli incassi. Le agenzie della rete potranno utilizzare PlickUp per gestire in maniera digitale le operazioni infra-agenziali.

La richiesta di pagamento viene inviata tramite una notifica da cui il destinatario accede alla piattaforma PlickUp e procede con il pagamento attraverso metodi alternativi (carta e bonifico irrevocabile ad esempio): il tutto senza scaricare app o effettuare registrazioni a nuovi servizi.

Inoltre, PlickUp permette di allegare eventuali documenti o comunicazioni formali, rendendo le operazioni di incasso digitali più semplici alleggerendo i passaggi burocratici e agendo da canale di dialogo diretto tra agenzie e uffici centrali.

«La scelta dei giusti sistemi di incasso e pagamento costituisce un elemento fondamentale nella definizione delle strategie di business di ogni azienda –spiega Sandro Palumbo, responsabile commerciale business travel di Welcome ­– Abbiamo individuato in PayDo e nella soluzione PlickUp lo strumento per ottimizzare e razionalizzare le operazioni d’incasso che, spesso, possono risultare eccessivamente onerose e time consuming per le biglietterie. Grazie a questa soluzione sarà possibile coniugare nel migliore dei modi la rapidità di processo con la sicurezza finanziaria delle operazioni».