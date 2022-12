Welcome, tutto sul Crm nel roadshow con le agenzie di viaggi

Welcome Travel Group annuncia che sono in corso in queste settimane gli appuntamenti del percorso formativo “WeTraining Crm” e “Training 4you” dedicato a oltre 1.200 agenti di viaggi, equamente distribuiti tra Welcome Travel e Geo Travel Network, per approfondire la conoscenza del nuovo Crm, cuore pulsante delle due piattaforme We hub e Geo space, uno strumento di lavoro ormai imprescindibile per profilare e fidelizzare il cliente finale.

Le sessioni di lavoro previste in totale sono 96 ognuna, composte da piccoli gruppi di lavoro di massimo 12 adv proprio per rendere gli incontri interattivi e dare la possibilità a tutti di testare in tempo reale le funzionalità e le potenzialità dei portali.

La formazione viene effettuata direttamente dai 16 network manager coordinati da 2 responsabili di area e dalla direzione del network.

«In questo momento, è più che mai importante investire sulla formazione degli Agenti per dare loro ancora più valore, professionalità e strumenti di lavoro adatti alle nuove dinamiche commerciali, di vendita e di comunicazione di un prodotto che in questi ultimi due anni è notevolmente cambiato – dichiara Andrea Moscardini, direttore network del Gruppo– Durante gli incontri, quindi, non solo insegniamo, ascoltiamo e ci confrontiamo, ma cerchiamo di stimolare le Agenzie a effettuare quel cambio di passo necessario per allinearsi all’evoluzione tecnologica, un processo che oramai non è più possibile rimandare. Noi, come Network, abbiamo cominciato a farlo da oltre un anno, ora cerchiamo di trasmettere anche agli Agenti nostri partner questa opportunità di miglioramento».

Partito da Roma a novembre, la prima fase del roadshow terminerà a Cagliari il 13 dicembre con la quarantottesima tappa, per poi riprendere con il nuovo anno e ulteriori sessioni di lavoro.