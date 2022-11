WeRoad sigla una partnership con la banca digitale N26

Una strategica global partnership è stata siglata dalla scale-up italiana WeRoad, specializzata in viaggi di gruppo per millennial, con N26, la prima mobile bank al mondo.

Questa partnership è tra le prime a livello europeo per WeRoad, firmata dopo solo un mese dall’apertura dei nuovi mercati in Francia e Germania che si vanno ad aggiungere agli altri sui quali già opera: Italia, Spagna e Regno Unito. Una collaborazione proiettata già al futuro e all’innovazione: infatti, N26 offrirà a tutti i suoi clienti in Italia, Francia, Germania e Spagna una scontistica esclusiva per partire in viaggio con WeRoad, e lo farà direttamente dalla sua app che offre un’esperienza bancaria digitale, intuitiva e trasparente.

WeRoad entra così, per la durata di 6 mesi, nel programma di Reward degli utenti standard e premium di N26 in quattro mercati contemporaneamente. Si tratta di una sinergia perfetta: infatti N26 e WeRoad sono due realtà che nascono dall’esigenza di innovare i rispettivi settori, rimasti per molto tempo statici e tradizionali, quello bancario e quello dei viaggi organizzati.

Fondata nel 2013 da Valentin Stalf e Maximilian Tayenthal per rivoluzionare il modo in cui le persone gestiscono il loro denaro, N26 ha oggi più di 8 milioni di clienti, opera in 24 Paesi con un modello innovativo rispetto al banking tradizionale così come WeRoad si propone di innovare il modello del tour operating classico grazie alla sua formula di viaggi on the road studiati per gruppi omogenei per età e preferenze di mood di viaggio. WeRoad ha portato in giro per il mondo più di 55.000 viaggiatori, per un fatturato totale di 25 milioni di euro, ed è pronta a diventare protagonista in Europa nel segmento travel adventure entro il 2025.

«Abbiamo trovato un partner che ha la nostra stessa visione e che crede che la tecnologia serva a rendere le cose più semplici – ha spiegato Margherita Galluzzo, Head of Brand Marketing di WeRoad – anche perchè il modello della tradizionale agenzia di viaggio è superato, almeno per le nuove generazioni, abituate a gestire tutto online. Viviamo in un mondo in cui tutto è a portata di smartphone, e anche i viaggiatori contemporanei sono diventati indipendenti e abituati ad organizzare i loro viaggi in autonomia, prenotando tutto con pochi click direttamente dal loro smartphone».

Medesima soddisfazione espressa dai responsabili della banca: «Questa collaborazione con WeRoad, partner con il quale condividiamo valori e vision – ha commentato infatti Louis Schwingenschlögl, business development & partnerships di N26 – è in linea con le nostre strategìe perchè N26 nasce con l’obiettivo di dare ai propri clienti la libertà di vivere la banca a modo proprio e le partnership come questa che annunciamo oggi sono fondamentali per rispondere in maniera semplice, trasparente e sicura ai bisogni in continua evoluzione dei nostri clienti».