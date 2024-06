Windstar, crociere di lusso in veliero tra le isole greche

Windstar, la compagnia crocieristica americana con una flotta composta da moderne navi da vela controllate da computer, lancia un itinerario di sette giorni in Grecia, per gli amanti del mare, ma anche della storia dei miti e delle leggende del Paese e delle sue isole.

Si parte a bordo della Wind Spirit, nave da 148 ospiti con cabine vista sull’oceano, letti queen e tv a schermo piatto con lettore dvd e una suite armatore con salotto privato.

L’itinerario inizia ad Atene, che si può visitare scegliendo una delle tante proposte della compagnia, che includono, per esempio, la visita all’Acropoli – sito Unesco – all’Agorà, al Partenone. Tante le escursioni selezionabili in più varianti, con la possibilità di auto o van privati, sia per l’intera che per la mezza giornata, anche con autista e guida in lingua inglese.

Prima tappa della settimana di crociera Mykonos, che appare all’orizzonte con le sue centinaia di chiese imbiancate e i mulini a vento affacciati sul porto. Qui si può optare per un tour che include la visita dell’isola, anche tramite un pittoresco viaggio in barca alla scoperta dei suo tanti siti leggendari e dei luoghi selvaggi con scorci unici, come le case incastrate sulle pendici del Monte Bulbul, accessibili tramite scale, con i loro tetti che formano terrazze per le case superiori.

Dopo una sosta a Kusadasi, dove si potrà invece assistere a una dimostrazione di tessitura di tappeti e sarà possibile godere di una cena al chiaro con concerto, la nave approderà a Patmos, luogo ideale per gli amanti della natura con le sue scogliere a picco e il suo suolo vulcanico. Dal suo porto pittoresco si può raggiungere in 10 minuti il suggestivo villaggio di Chora, oppure andare a visitare le 100 monache che vivono e lavorano nel monastero di Evangelismos, costruito nel 1613, da cui si possono ammirare viste spettacolari sulla baia dei Giardini.

Quarta tappa a Santorini: qui ci si può avventurare in un tour in catamarano delle isole vulcaniche NeaKameni, Palea Kameni e Thirassia, con pasto a bordo. In alternativa è possibile visitare le pittoresche cupole blu del villaggio di Oia e Santorini, o salire sul Monte Profitis Ilias, o si può solo passeggiare per le strette strade lastricate che affacciano su Fira e sul vulcano, visitando piccoli negozi, o il famoso museo del vino.

Poi tappa a Monemvasia (o Malvasia), idilliaco borgo del Peloponneso, costruito ai piedi di un promontorio roccioso e collegato alle coste della Grecia tramite un sottile lembo di terra. Qui è possibile salire fino alla città alta per ammirare da vicino il castello e la chiesa di Cristo Elkomenos, risalente al XIII secolo, oppure fare un tour di degustazione dell’olio.

Infine, si arriva a Nafplio, con il suo centro storico medievale, i vicoli stretti lastricati di ciottoli e le ville neoclassiche con alberi di bougainvillea. Da non perdere la gita al monte Palamidis, in memoria dell’eroe delle epopee omeriche, dove si erge il Castello di Palamidi, decorato dai 999 scalini scavati nella roccia.

Tutti gli itinerari Windstar sono progettati con cura per garantire il meglio dell’esplorazione. Le tipologie di escursioni proposte sono tante e adatte a tutti i gusti: dagli appassionati di attività all’aperto, ai tour gourmet, da tour per cultori di storia o semplicemente per chi ama conoscere da vicino persone e luoghi visitati.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Windstar