Wizz Air chiude la base di Bari da febbraio

Wizz Air comunica la chiusura della base di Bari dal prossimo 16 febbraio. Gli aeromobili attualmente basati nello scalo pugliese saranno riassegnati per supportare l’espansione della compagnia a Roma e Milano.

«Nella consapevolezza che i vettori si muovono in un contesto di libero mercato e di forte competizione con altri vettori concorrenti, prendiamo atto della decisione di Wizz Air di riorganizzare il proprio network sull’intero mercato italiano – ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Basile – In ogni caso stiamo già operando per ristabilire nel più breve tempo possibile adeguati livelli alternativi di connettività aerea, al fine di garantire le migliori condizioni di servizio per la clientela. Sono già programmate una decina di nuove rotte che verranno operate da altri vettori alcuni dei quali, come Norwegian e AerLingus, presenti per la prima volta in Puglia, alle quali si aggiungeranno le destinazioni servite da vettori storici già presenti sui nostri scali come Ryanair, Volotea e Brussells Airlines».

Le nuove assegnazioni a Roma e Milano, nonostante la cancellazione di alcuni voli da Bari, portano la rete di Wizz Air a crescere comunque in Italia di 26 voli per un totale di 2.402 voli settimanali.

La compagnia aerea continuerà comunque a volare sull’aeroporto di Bari e a servire i passeggeri con voli da Budapest (Ungheria), Bucarest, Cluj-Napoca, Lasi, Timisoara (Romania), Tirana (Albania), Varsavia, Breslavia (Polonia).

CRESCITA IN ITALIA. In termini di espansione in Italia, Wizz Air ha annunciato che destinerà tre dei suoi nuovissimi aeromobili Airbus A321neo alle basi italiane: due a Roma Fiumicino e uno a Milano Malpensa. Ciò consentirà il lancio di quattro nuove rotte, a partire dall’estate 2023 e l’aumento delle frequenze su due rotte.

L’assegnazione di altri due aeromobili alla base di Roma Fiumicino, farà crescere la base Wizz Air, per un totale di 11 aeromobili. L’espansione porterà il numero di rotte della compagnia aerea da Roma ad un totale di 67 nell’estate 2023. I passeggeri potranno ora volare da Roma a Funchal (Madeira, Portogallo) e Memmingen (Germania). Inoltre, la capacità aggiuntiva permetterà al vettore di aumentare la frequenza dei voli dalla sua base di Roma verso Barcellona (Spagna), Parigi Orly (Francia), Dortmund (Germania) e Praga (Repubblica Ceca).

Milano Malpensa riceverà un ulteriore aeromobile, diventando così una base con sette aerei. Wizz Air introdurrà, infatti, due nuove rotte verso Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e Madrid (Spagna), a partire da luglio 2023. Con questa espansione la compagnia aerea opererà un totale di 37 rotte da Milano Malpensa verso 22 Paesi in Europa e Medio Oriente.

Quest’estate, la compagnia lancerà, inoltre, una nuova rotta da Roma a Vilnius (Lituania) operata con i suoi aeromobili con base nella città lituana, per un totale di cinque nuove rotte disponibili per i passeggeri Wizz Air in Italia.

In totale, Wizz Air offrirà 279 rotte dall’Italia verso 38 Paesi, con la più ampia programmazione di sempre per l’estate.