Wizz Air lancia (tra le incognite) l’abbonamento Multipass

Un lancio altisonante e pomposo per Wizz Air che ha annunciato l‘avvio del servizio Wizz MultiPass: un piano di abbonamento disponibile ad oggi solo sulle rotte domestiche in Italia e sulle rotte internazionali da e per la Polonia, come parte della fase pilota del progetto.

Il MultiPass consiste in un abbonamento di 6 mesi, suddiviso in sei pagamenti mensili fissi che permette ai clienti di ottenere un biglietto di sola andata o a/r al mese.

Secondo il comunicato stampa della compagnia aerea, i clienti potranno volare con Wizz MultiPass dall’inizio di maggio. A pochi giorni dalla deadline, però, al momento non si trova né il portale dedicato né ulteriori informazioni sui prezzi dell’abbonamento e su come aderire al servizio, nonostante il nostro giornale abbia setacciato il sito internet della compagnia aerea e l’intero web. È probabile, quindi, che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori comunicazioni più dettagliate.

Sul sito web di Wizz c’è una pagina dedicata che non offre nessun link di riferimento, ma aggiunge qualche dettaglio in più. La compagnia aerea scrive sul proprio sito:

Come ottenere Wizz MultiPass?

• Il servizio può essere acquistato come servizio autonomo. Verrai reindirizzato dal sito web o dall’applicazione wizzair.com al sito Wizz MultiPass.

• All’interno del sito seleziona il piano adatto a te e personalizzalo come desideri. La quota di abbonamento fissa verrà addebitata per i prossimi 6 mesi.

• Dopo la registrazione dovrai accettare i termini e le condizioni. Dopo aver effettuato correttamente il pagamento ogni mese, riceverai uno o più gettoni riscattabili per biglietti di sola andata o di andata e ritorno sui voli Wizz Air idonei.

• Nota: è possibile prenotare voli solo fino a 5 giorni prima della partenza dei voli ed entro un ciclo di abbonamento di 30 giorni. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni!

Gli abbonati, quindi, potranno scegliere tra quattro diversi piani: solo biglietto, biglietto e Wizz priority, biglietto e un bagaglio in stiva da 20 kg, o il pacchetto più completo che include tutti i suddetti servizi.

“Come per un normale biglietto Wizz Air, i servizi aggiuntivi possono essere acquistati e aggiunti alla prenotazione prima del volo”, specifica il comunicato stampa del vettore.

L’abbonamento inizia il primo giorno del mese, i clienti possono prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e per i successivi 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L‘abbonamento si rinnova ogni primo giorno del mese.

«Siamo sempre alla ricerca di opportunità per ampliare la gamma di servizi che offriamo ai nostri clienti e siamo lieti di accogliere nel nostro portfolio un MultiPass su misura per i nostri ospiti in Italia. Il Wizz MultiPass è un ottimo modo per esplorare il Paese o per combinare viaggi d’affari e di piacere, soprattutto perché l’abbonamento copre anche agosto, il mese delle vacanze«, ha detto Alexandra Avadanei, chief revenue officer di Wizz Air.