Wizz Air ritira dalla flotta gli Airbus A321ceo

Wizz Air ritira dalla flotta gli Airbus A321ceo
25 Marzo 11:31 2026

Wizz Air ha iniziato la graduale dismissione dell’aeromobile Airbus A321ceo: in tutto saranno 41 gli aerei ritirati da ora fino a marzo 2029.

La maggior parte della flotta A321ceo è attualmente dislocata nelle basi di Wizz Air Ungheria, alcuni operano sotto Wizz Air Malta. L’aeromobile che lascia oggi la flotta ha solo nove anni – circa sei anni più giovane della media degli aeromobili commerciali – il che sottolinea l’impegno del vettore a operare una delle flotte più giovani e moderne del settore.

«Wizz Air gestisce già una delle flotte più nuove e moderne in Europa – ha affermato Julia Brix, supply chain officer di Wizz Air – Ritirando gli aeromobili A321ceo e passando a una flotta dominata dalla tecnologia neo di Airbus, stiamo ulteriormente riducendo il consumo di carburante, abbassando le emissioni e migliorando l’efficienza in tutta la nostra rete. Con gli aeromobili neo rimaniamo saldamente concentrati sull’operare la flotta di aeromobili più sostenibile dal punto di vista ambientale e tecnologicamente avanzata in Europa».

Oggi, il 75% degli aeromobili di Wizz Air è alimentato dalla tecnologia neo avanzata di Airbus. A seguito del completo ritiro della flotta ceo in leasing, si prevede che questa percentuale aumenterà significativamente fino a quasi il 100%.

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