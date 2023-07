Wizz Air, sito e app “down” per otto ore

Wizz Air comunica l’interruzione dei servizi web (sito e app) per le prime otto ore di martedì 4 luglio a causa di un cambio di provider del server. Un’operazione che avrà ripercussioni sulle attività di prenotazione dei voli e sui check in dei passeggeri e dei clienti del vettore ungherese.

Secondo la nota diramata dalla compagnia aerea, infatti, “dalla mezzanotte del 4 luglio fino alle ore 8:00 il sito e l’app di Wizz Air saranno inattivi per cambio del provider del server, al fine di migliorare la qualità del servizio”.

La compagnia aerea avverte, quindi, che “non sarà dunque possibile cercare voli, effettuare prenotazioni e ultimare il check in online. Ai passeggeri in possesso di prenotazione, si consiglia di effettuare il check in online prima di questa fascia oraria. Se impossibilitati, offriremo il check in gratuito in aeroporto tra la mezzanotte e le 12:00 del 4 luglio”.