Wizz Air supera i 16 milioni di passeggeri in Italia

Oltre 16 milioni di passeggeri movimentati in Italia nel 2022. Wizz Air traccia il bilancio dei suoi risultati operativi nell’anno passato. Il traffico ha superato così le cifre pre Covid, triplicando i passeggeri rispetto ai 5,5 milioni del 2019. In generale, più di 45 milioni hanno prenotato biglietti con Wizz Air, il doppio in confronto al 2021 – 27,1 milioni – e il 10% in più del 2019 (41 milioni).

Cinque le basi in Italia della compagnia ungherese con oltre 900 membri di equipaggio, che operano verso 92 destinazioni con 21 aeromobili: 7 sono stati aggiunti proprio nel 2022. Il network per, da e all’interno dell’Italia è cresciuto del 91% nel 2022: oltre 4,5 milioni di posti aggiuntivi in vendita sul mercato.

Inoltre, l’assegnazione di tre aeromobili a Roma Fiumicino e Milano Malpensa consente a Wizz Air di introdurre 9 nuove rotte dal nostro Paese e di aumentare le frequenze su altre 12 nell’estate 2023: da Roma a Funchal (Madeira, Portogallo), Memmingen (Germania), Castellon (Spagna), Lussemburgo, Baku (Azerbaigian), Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Kuwait City (Kuwait), e da Milano ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e Madrid (Spagna).

Wizz Air ha poi ampliato del 56% i membri del suo equipaggio e punta ad assumerne oltre 300 persone il prossimo anno: organizzati Open Day per piloti a Napoli, Roma e Milano e 76 eventi di reclutamento di personale di cabina in 7 città italiane.

«La nostra espansione in Italia si è rivelata un successo strategico – ha sottolineato Tamara Nikiforova, corporate communications manager del Gruppo – Rimaniamo impegnati sul mercato, offrendo ai nostri clienti italiani opportunità di viaggio a prezzi accessibili su un totale di 252 rotte verso 39 Paesi».