Wizz Air Uk, via libera ai charter per gli States

Te la do io l’America parte seconda. E così Wizz Air Uk ha ricevuto ufficialmente i permessi necessari per operare voli tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, che fanno scattare il piano charter-Coppa del Mondo, ma per ora non quello per un servizio di linea verso gli Usa.

Confermando la smentita del direttore finanziario Ian Malin a fine gennaio – «Nessun cambiamento di business, ma abbiamo fatto domanda per i diritti charter per la Coppa del Mondo» – la compagnia ha ribadito in una nota che “non ha intenzione né pianifica di lanciare voli commerciali regolari verso gli Usa; la nuova autorizzazione rappresenta un risultato significativo e riflette mesi di preparazione, coordinamento normativo e pianificazione operativa”.

Quindi a vele spiegate verso la Fifa World Cup 2026. Ma non solo. “Ora Wizz Air Uk potrà fornire voli charter su misura per le squadre di calcio europee e per i tifosi diretti ai Mondiali, nonché per i tour operator che organizzano viaggi di gruppo verso gli Stati Uniti”.

Insomma, la low cost ungherese aggiunge un altro componente per allungare sempre di più la rotta verso gli States. Poi, si sa, l’appetito vien mangiando.

«Questo è un giorno di grande orgoglio ed entusiasmo per tutti nella nostra compagnia – sottolinea Yvonne Moynihan, managing director di Wizz Air Uk – Ricevere l’approvazione per operare tra il Regno Unito e gli Stati Uniti è un traguardo fondamentale per la nostra azienda. Apre la porta a opportunità incredibili, in particolare per le squadre di calcio europee e per i tifosi che attraverseranno l’Atlantico questa estate. Siamo pronti a offrire esperienze charter eccezionali e a portare i fan nel cuore degli Stati Uniti».

Le richieste per i servizi charter per i viaggi estivi sono ufficialmente aperte. La compagnia, infatti, prevede un forte interesse da parte delle squadre di calcio che parteciperanno ai Mondiali. I pacchetti charter saranno progettati per offrire flessibilità, comfort e soluzioni di viaggio efficienti per i grandi gruppi.

Oltre ai viaggi legati al calcio, i servizi charter saranno disponibili anche per gruppi aziendali, tour operator, organizzazioni sportive e viaggiatori privati alla ricerca di comodi collegamenti transatlantici.