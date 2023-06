Wmf Rimini al via, oltre mille speaker e quasi 700 espositori

Il Wmf – We Make Future, con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner, inaugura una nuova edizione a Rimini: 85 i Paesi rappresentati, più di mille speaker coinvolti, 670 espositori e 1.300 tra startup e investitori.

«Siamo qui per costruire insieme il futuro – ha detto Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf durante la cerimonia di apertura – Questo non è un evento: è una piattaforma di costruzione del futuro dove da anni stiamo cercando di far convergere dei temi che fino a un po’ di tempo fa potevano apparire contrapposti: lotta alla mafia, digitale, accessibilità. Dobbiamo renderci conto di quanto tutto sia interconnesso».

«Noi esseri umani dovremmo fare un passo indietro e mettere al centro la società – ha proseguito Lombardo – Se approcciamo così la tecnologia e le challenge che ci si prospettano, allora riusciremo insieme a costruire un futuro migliore».

La manifestazione vede come main sponsor la Regione Emilia-Romagna. L’edizione 2023 del Wmf vuole portare alla luce una manifestazione multidimensionale, con un programma ricco di formazione, talk ispirazionali, conferenze, masterclass, esposizioni e presentazioni di tool. Tra gli ospiti più attesi anche Tim Berners-Lee, co-inventore insieme a Robert Cailliau del World Wide Web.

Nell’area fieristica sono 670 gli espositori che, da tutto il mondo, offrono alla platea che conta oltre 60mila presenze ed è composta da un pubblico di professionisti, aziende, investitori e appassionati che condividono la loro stessa passione per il futuro il meglio delle ultime tecnologie all’avanguardia.