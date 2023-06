Wte Miami, Messico e Centramerica protagonisti della prima edizione

Si è conclusa con successo la prima edizione del Wte Miami, il World Travel Expo che si è tenuto dal 13 al 15 giugno 2023 all’Aeroporto Internazionale della città della Florida con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner ufficiale dell’evento. La tre giorni statunitense ha affrontato, oltre alla fase espositiva, anche le ultime tendenze e innovazioni nel settore dei viaggi e del turismo, con la collaborazione di American Airlines come global sponsor e Iata in qualità di global partner.

Il tema portante dell’evento è stato “Connect & Discover” che è stato sviluppato in una serie di tavole rotonde, opportunità di networking, e una vetrina completa di prodotti e servizi all’avanguardia.

Dal 13 giugno, a partire dal ricevimento di apertura ospitato dal Greater Miami Convention & Visitors Bureau, global partner e sponsor del Wte, fino al 15 giugno, i partecipanti si sono incontrati in un ambiente dinamico “dove hanno acquisito preziose informazioni sulle ultime tendenze del mercato, le tecnologie emergenti e le strategie per il turismo sostenibile. Tra i principali professinisiti e aziende dle travel che hanno partecipato l’elenco comprende compagnie aeree, crociere, alberghi, Ota, viaggi esperienziali eDmc.

Wte Miami ha anche fornito una piattaforma unica per il business networking e la collaborazione. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di stringere partnership strategiche, stabilire nuove connessioni ed esplorare potenziali strade per la crescita e l’innovazione”, sottolinea la nota degli organizzatori.

Tra gli espositori più importanti si segnalano Delta Air Lines e Latam Airlines, il Messico come Paese ospite (che ha promosso i Caraibi messicani e Nayarit); l’America Centrale con la presenza di Belize, Honduras, Guatemala e Nicaragua tra gli altri.

«Oltre ad aumentare la consapevolezza sui diversi vantaggi di viaggio che l’aeroporto internazionale di Miami e la contea di Miami-Dade hanno da offrire, il Wte aiuterà anche i nostri partner del settore e le destinazioni della rete a promuovere il continuo ritorno dei visitatori. Il mercato dei viaggi di Miami continua a vedere una crescita impressionante passeggeri quest’anno ed è lo scalo a più rapida crescita rispetto al 2019 in tutti gli State – ha detto Daniella Levine Cava, sindaco della contea Miami-Dade – Speriamo di stimolare una crescita aggiuntiva ospitando eventi di networking come questo».

“Il successo del Wte Miami Expo ha posto le basi per le prossime edizioni, con piani già in corso per rendere la prossima edizione ancora più coinvolgente, innovativa e stimolante”, concluda la nota degli organizzatori.