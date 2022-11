Wttc Global Summit al via, i big del travel in Arabia Saudita

Sta per iniziare a Riyadh il 22° Global Summit del Wttc, il World Travel and Tourism Council, organizzazione della quale fanno parte i vertici delle maggiori società pubbliche e private del settore nel mondo. Stanno arrivando in queste ore i delegati che daranno vita a tre giorni di convegni e incontri tematici sul futuro del turismo. È possibile che si superino di molto i mille partecipanti che erano arrivati a Manila per il 21° summit, il primo dopo la pandemia: in Arabia Saudita ne sono attesi oltre 2.000.

E, intanto, l’organizzazione dell’evento rende noti i risultati di un’indagine sulle aspettative e le intenzioni dei turisti, commissionata alla piattaforma YouGov. Hanno risposto a un questionario redatto appositamente oltre 26mila consumatori di 25 diversi Paesi. E il 63% di loro ha dichiarato di avere intenzione di fare un viaggio di piacere nei prossimi 12 mesi.

Tra tutti gli intervistati, gli australiani risultano quelli che sono pronti a spendere di più per viaggi all’estero, seguiti da canadesi, sauditi e filippini. Il sondaggio ha rilevato anche un atteggiamento positivo nei confronti dell’Arabia Saudita, che oltre a ospitare questo evento, si sta presentando al mercato mondiale come nuova destinazione turistica. Gli intervistati l’hanno messa in cima, per attrattività turistica, rispetto agli altri Paesi del Golfo, insieme a Indonesia, India, Malesia e Thailandia.

Tra le presenze annunciate al Global Summit del Wttc, importanti vertici delle maggiori compagnie al mondo, come i ceo di Hilton e Carnival, rispettivamente Chris Nassetta e Arnold Donald, e l’italiano Gabriele Burgio, amministratore delegato del Gruppo Alpitour. Due, infine, i nomi di carattere internazionale che vengono dal mondo della politica e delle istituzioni: l’ex primo ministro del Regno Unito, Theresa May, e l’ex segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon.

Sono attesi, inoltre, Anthony Capuano, ceo di Marriott International; Paul Griffiths, ceo di Dubai International Airports; Christopher Nassetta, presidente e ceo di Hilton; Matthew Upchurch, presidente e ceo di Virtuoso; e Jerry Inzerillo, ceo della Diriyah Gate Development Authority.