Yotel entra nel portfolio Hilton

Il brand indipendente Yotel entra nel portfolio Hilton attraverso un accordo di franchising esclusivo.

Yotel avrà accesso alle piattaforme di distribuzione di Hilton e al suo esclusivo programma fedeltà con 250 milioni di membri che possono prenotare direttamente attraverso i canali Hilton e hanno accesso a vantaggi immediati.

Yotel è un Gruppo alberghiero globale con 23 proprietà sparse nelle destinazioni più ricercate dal turismo mondiale, come New York, Londra, Singapore. Il marchio si rivolge a viaggiatori indipendenti ed esperti di tecnologia che apprezzano il tempo e l’efficienza. È noto per le sue camere modulari ad alta tecnologia (ispirate alle cabine degli aerei di prima classe).

Il gruppo punta a triplicare il numero delle sue strutture nei prossimi anni e sarà il primo marchio sotto Select by Hilton, una linea progettata per offrire nuove soluzioni di soggiorno per gli ospiti, con il plus di tutti i vantaggi Hilton, come il programma fedeltà.

«L’aggiunta di Yotel alla rete di Hilton – ha dichiarato Christian Charnaux, vicepresidente esecutivo e chief development officer, Hilton – è l’ultimo esempio del nostro impegno per una crescita efficiente del capitale attraverso una relazione che è sia complementare al nostro portafoglio di marchi esistente e offre agli ospiti nuovi modi progettati ed eleganti per soggiornare con Hilton in luoghi urbani chiave in tutto il mondo. Questo accordo rafforza ulteriormente il nostro effetto di rete collegando un amato marchio indipendente come Yotel alla potente rete Hilton Honors e al sistema di distribuzione commerciale, preservando al contempo ciò che rende unico il marchio».

L’accordo, infatti, rientra nell’attuale tendenza dei grandi Gruppi alberghieri, come Marriott, che punta ad integrare diversi concetti di stile di vita e di soggiorno nei loro portafogli, ampliandone l’offerta per intercettare nuovi target attirati da una maggiore offerta tecnologia dell’ospitalità, o da una nuova e più moderna concezione del lusso.

I primi hotel Yotel dovrebbero essere disponibili per la prenotazione attraverso i canali Hilton entro l’anno.