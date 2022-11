Zero emissioni, Wizz Air entra nell’alleanza europea Azea

Wizz Air ha annunciato la sua adesione all’Alleanza per l’aviazione a emissioni zero (Azea), un’iniziativa su base volontaria lanciata dalla Commissione europea per spianare la strada ai velivoli sostenibili di nuova generazione.

La low cost ungherese entra a far parte di Azea insieme a una schiera di stakeholder dell’aviazione pubblica e privata, accomunati dalla stessa volontà di decarbonizzare il settore facilitando il successo della commercializzazione di velivoli elettrici e a idrogeno. Per raggiungere questo obiettivo, i membri dell’Azea lavoreranno insieme per identificare le barriere che ostacolano lo sviluppo degli aerei a emissioni zero, stabilire strategie e una tabella di marcia per superarle e promuovere progetti di investimento.

Nell’ambito di AZEA, Wizz Air condividerà con i membri le informazioni sulle sfide e le soluzioni previste per lo sviluppo di aeromobili a emissioni zero dal punto di vista di un vettore ultra low cost.

Johan Eidhagen, chief people and esg officer di Wizz Air, ha dichiarato: «Siamo lieti di essere entrati a far parte di Azea e non vediamo l’ora di lavorare con i suoi membri per collaborare alla ricerca e allo sviluppo continuo, necessari per le operazioni degli aeromobili a idrogeno. È indispensabile che tutti gli attori dell’ecosistema dell’aviazione si coordinino per garantire che l’infrastruttura sia pronta per la diffusione di questa tecnologia su larga scala. Noi di Wizz Air rimaniamo ambiziosi nella nostra strategia di sostenibilità e ci impegniamo a investire in tecnologie all’avanguardia, aprendo la strada a viaggi aerei più sostenibili».