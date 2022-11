6 oltre, il nuovo roadshow dei big del tour operating

Sulla scorta del buon esito ottenuto dalla prima esperienza, avviata a marzo 2022 e dal nome Ricomincio da te, il Gruppo Nicolaus, Go World, Guiness Travel, Idee per viaggiare, Msc Crociere e Ota Viaggi hanno deciso di dar vita alla seconda edizione del roadshow organizzato in sinergia denominato 6 oltre, in avvio il 22 novembre e che lancia un messaggio di positività altrettanto significativo e che riflette alla perfezione il claim dell’evento: “Incontri per professionisti che guardano al futuro”.

Compagni di viaggio di tutte le tappe saranno: Allianz, Gnv e Ita Airways, main sponsor dell’iniziativa, con i quali sarà possibile confrontarsi ad ogni appuntamento del road show.

Dal punto di vista degli operatori protagonisti del roadshow, il comune bilancio mette in evidenza il prezioso confronto a caldo in merito al riscontro da parte delle adv che permette di mettere a fuoco, in una prospettiva circolarmente win win, esigenze, strategie condivisibili e orizzonti di business.

Al momento, le tappe in programma sono 23 ma il numero è destinato a crescere ulteriormente. Dopo la tappa di Salerno, in calendario, appunto, il 22 novembre, la tabella di marcia prevede di raggiungere Napoli, il 23; Roma, il 24; Udine, il 13 dicembre; Padova, il 14 e Milano il 15. Al termine della pausa natalizia, 6 oltre riprenderà a gennaio per terminare a marzo con l’ultimo appuntamento pianificato in Sardegna.