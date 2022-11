A metà 2024 apre Roma Outlet Village: previste 400 assunzioni

Il salvataggio non è andato a buon fine, e anche l’ammissione al concordato preventivo non sembra possa avere esito positivo. Il futuro di #BluePanorama , la compagnia aerea italiana del Gruppo #Uvet, sembra quasi già scritto: c’è il rischio fallimento dopo che il fondo Bateleur Capital Llc – che aveva firmato un pre-accordo per acquisire il 100% del vettore – ha ritirato il suo interesse all’acquisto.Di Gabriele Simmini