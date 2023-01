A Milano debutta Urban Hive, l’hotel del viaggiatore cosmopolita

Rinnovate destinazioni nel cuore di Brera, con il lancio di Urban Hive Milano, nuovo hotel 4 stelle che porta in Corso Garibaldi lo spirito e il sapore di una città che rielabora costantemente le proprie radici per farne messaggio, segno, servizio e occasione di interpretare il tempo.

Si tratta di un innovativo progetto di accoglienza che si specchia in un ambiente moderno e vibrante, nido centrale e dinamico nel cuore di Milano. Situato lungo l’iconico Corso Garibaldi, nel quartiere di Brera, il nuovo hotel vuole porsi come destinazione cosmopolita per un pubblico di viaggiatori internazionali. Un luogo in cui convivono il passato e l’anima moderna della città.

La struttura racchiude 97 stanze e suite distribuite su sette piani, ognuna studiata per sorprendere gli ospiti con servizi su misura. Cinque sono le categorie: la Mini, per viaggiatori solitari o mini soggiorni; la Cosy, da condividere in due; la Grande, per le famiglie; la Taylor Made, su misura per ogni cliente, con dispositivi di alta qualità e servizi premium personalizzati per rendere le permanenze davvero esclusive; la Junior Sweet, la stanza più grande dell’hotel che gode di una splendida vista sullo skyline milanese.

Uno dei concetti chiave attorno al quale ruota lo spazio e l’atmosfera d’insieme di Urban Hive Milano è il modo in cui sono stati disegnati gli spazi dedicati al coworking. L’hotel ha, infatti, adottato una visione circolare dell’uso degli ambienti comuni, in modo da valorizzare la superficie per darle differenti destinazioni d’uso nel corso della giornata.

E ancora, l’area business con tre meeting room: Magenta, Vittoria e Volta. Fino alla proposta food firmata Dom Carella (volto noto della scena gastronomica milanes) e Portico 84.