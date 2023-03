Aci blueteam annuncia l’ingresso di Alfredo Pezzani

Aci blueteam ha ufficializzato il potenziamento dei vertici aziendali con la nomina di Alfredo Pezzani a chief business officer. Pezzani, in uscita dal Gruppo Uvet, ritroverà il direttore generale Piergiulio Donzelli (anche lui ex Uvet), e lavorerà in team con il cfo Roberto Bettinelli.

Nel suo nuovo ruolo Pezzani avrà la responsabilità di tutte le business unit (corporate travel, leisure, Mice e agenzie partner) nonché di funzioni centrali quali commerciale, industry relations e service delivery.

Manager molto noto e con una lunga esperienza nel settore, Alfredo Pezzani è anche delegato dell’Air Matters Committee and Technology Working Group di Ectaa – The European Travel Agents and Tour Operators’ Associations.

«Siamo estremamente lieti di accogliere Alfredo nel nostro board di direzione – afferma Piergiulio Donzelli, direttore generale Aci blueteam – Sono certo che la sua energia, la sua comprovata conoscenza del settore e le sue doti di leadership, potranno contribuire significativamente al successo e allo sviluppo della nostra azienda».

«Sono entusiasta di entrare a far parte di Aci blueteam che, già oggi, è riconosciuta dal mercato e dai suoi prestigiosi clienti come un esempio di dedizione al servizio e che fa della qualità al cliente la propria mission aziendale e di poter contribuire a un percorso di ulteriore crescita», dichiara Alfredo Pezzani.