Ad ArcheoExperience l’educational alla scoperta della Sicilia Meridionale

La Sicilia Meridionale protagonista di uno speciale viaggio educational dedicato ai buyer esteri e alla stampa nazionale in programma da giovedì 26 a domenica 29 settembre nell’ambito di ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori.

La manifestazione, ideata da Leader srl e organizzata con il sostegno dall’assessorato dei Beni Culturali e dell’identità siciliana della regione Sicilia, sarà itinerante e si svolgerà tra Agrigento e 12 siti ecclesiastici e storici della zona con l’obiettivo far conoscere più a fondo alcuni dei 14 parchi archeologici siciliani come Segesta, Selinunte e la Valle dei Templi valorizzandone non solo lo straordinario patrimonio archeologico, ma promuovendone anche l’offerta culturale integrata, con focus sul target del turismo scolastico, del turismo associativo e del turismo leisure.

L’iniziativa vuole porre anche in primo piano anche l’esperienzialità e la sostenibilità degli itinerari e dei viaggi proposti al turista cui contribuiscono, come parte attiva, le varie organizzazioni dell’intermediazione viaggi, le associazioni professionali e culturali di zona, e i club di servizio.

Molto ricco il programma proposto ai buyer esteri e ai rappresentanti della stampa che parteciperanno all’evento, che include la proposta anche di itinerari esperienziali e fuori dalle rotte più battute, per far vivere a tutto tondo l’offerta turistica.

Il primo giorno prevede la visita del museo archeologico regionale di Aidone nella provincia di Enna dedicato alla Dea di Morgantina, scultura del V sec. a.C che fu acquistata illegalmente a Londra da parte del Paul Getty Museum di Los Angeles, che la restituì all’Italia nel 2011; la sera ci sarà un’impedibile visita notturna della Valle dei Templi, sito Unesco dal 1997, con 2.600 anni di storia e mura per una lunghezza di 9 km intorno a un’area di circa 450 ettari, cui seguirà una degustazione a Casa Barbadoro con la dei prodotti a marchio Diodoros, provenienti dalla coltivazione delle materie prime nei terrori del Parco, esteso per 1.300 ettari.

La seconda giornata prevede la visita al Parco Archeologico di Selinunte e del Baglio Florio, circa 377 ettari tra area archeologica e siti dipendenti, uno dei più vasti del Mediterraneo.

Si prosegue poi per Sciacca, la più antica località termale della Sicilia per vivere l’esperienza dell’”Ecomuseo dei 5 Sensi“, museo diffuso a cielo aperto, dove ogni elemento della città, comprese le persone con le loro storie, accoglie i turisti come “cittadini temporanei” per invitarli a scoprire il sapore dei cibi, i colori delle terre, i suoni delle voci, le opere delle mani, i profumi dei frutti.

Il terzo giorno, partenza per Sant’Angelo Muxaro per la “Val di Kam Experience” di “Incontri Sicani”, antichi borghi che accolgono i viaggiatori in cerca di emozioni diverse, come Sant’Angelo Muxaro che sorge sulla sommità di un colle fortificato da Dedalo, in fuga dal re cretese Minosse. Qui sarà offerta una degustazione itinerante dalla gente del posto che racconterà agli ospiti anche le antiche ricette e la vita dei borghi.

Si proseguirà poi con la visita di Agrigento con degustazione di prodotti tipici presso il Giardino del Vescovo a cura della confcommercio di Agrigento e dell’ufficio Beni Ecclesiastici dell’Arcidiocesi con visita in serata al sottostante Ipogeo del Vescovado, cavità di natura antropica, che collegava i vari luoghi del colle di “Girgenti”. La giornata conclusiva prevede la visita di Siracusa con il Parco Archeologico, il Teatro Greco e l’Orecchio di Dioniso.

Sabato 28 settembre dalle ore 15 alle 19 presso il Collegio dei Filippini, nel centro storico di Agrigento, ci sarà invece la parte dedicata alla formazione specifica e un workshop con i buyer europei presenti alla manifestazione, provenienti da Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e interessati alle destinazioni archeologiche, e gli operatori turistici e culturali dell’offerta siciliana.

Per l’occasione Fiavet Sicilia, al fine di facilitare la partecipazione delle agenzie di viaggi associate al workshop, ha convocato proprio per sabato 28 settembre ad Agrigento l’assemblea regionale.