Aer Lingus atterra in Puglia: volo estivo Brindisi-Dublino

Si prepara a crescere l’offerta di Aeroporti di Puglia per l’estate 2023. Dal 28 maggio, ogni martedì e sabato, Aer Lingus – vettore che fa parte del Gruppo Iag – collegherà la capitale irlandese all’aeroporto del Salento con il seguente operativo: partenza da Dublino alle 17.30 con arrivo a Brindisi alle 22.05; decollo da Brindisi alle 22.55 con atterraggio a Dublino alle ore 1.45.

«Aer Lingus, la storica compagnia di bandiera irlandese, sbarca per la prima volta nella nostra regione – ha dichiarato il presidente di AdP, Antonio Maria Vasile – Questo volo rappresenta un’altra opportunità per accorciare le distanze tra la Puglia, l’Europa e il resto del mondo».

«La domanda di destinazioni europee per il sole è ai massimi storici post pandemia – spiega Susanne Carberry, chief customer officer di Air Lingus – Per questo siamo lieti di annunciare Brindisi tra le tre nuove destinazioni che avremo in offerta per la prossima summer. I nostri clienti la adoreranno conoscere la prossima estate”.