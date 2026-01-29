Aereo British Airways perde una ruota, ma atterra in sicurezza

Incidente a lieto fine per il volo British Airways Ba274 decollato da Las Vegas lunedì 27 gennaio direzione Londra, che proprio nella fase del decollo ha perso una delle ruote del carrello principale, ma è comunque atterrato in sicurezza all’aeroporto di Londra Heathrow martedì 27 gennaio.

Il video, ripreso da una webcam live dello scalo americano, ha mostrato il distacco della ruota posteriore destra proprio mentre il carrello rientrava nel vano dopo il decollo. Nonostante il guasto tecnico, il comandante ha scelto di proseguire la traversata atlantica di oltre 8mila chilometri, ritenendo che l’atterraggio fosse più sicuro con un carico di carburante ridotto e su una pista equipaggiata come quella di Londra dove l’aereo è atterrato dopo circa 9 ore di volo; la ruota è stata successivamente recuperata sulla pista di Las Vegas. Non sono stati segnalati feriti tra i passeggeri o i membri dell’equipaggio.

British Airways ha specificato tramite un portavoce che la decisione di proseguire il volo fino a Londra, invece di rientrare a Las Vegas, è stata presa in coordinamento con i tecnici di terra poiché l’A350-1000 ha sei ruote su ciascuno dei due carrelli principali, la perdita di una singola ruota non pregiudica la capacità dell’aeromobile di atterrare in sicurezza, specialmente dopo aver consumato il carburante durante il volo transatlantico, rendendo l’aereo molto più leggero all’arrivo.

Fortunatamente, riporta la stampa britannica, la stragrande maggioranza dei passeggeri non si è accorta di nulla fino al momento dell’atterraggio o dopo lo sbarco, anche se alcuni passeggeri collegati con il wifi dell’aereo avevano già saputo dell’incidente.