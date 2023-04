Aeroitalia potenzia Bergamo: rotta su Comiso e più voli per Roma

Si rafforza, in vista dell’estate, il network dal nord Italia del nuovo player del trasporto aereo Aeroitalia. Già forte del presidio sullo scalo di Forlì, ora il vettore guidato dal ceo Gaetano Intrieri spinge forte sull’aeroporto-satellite di Milano: ovvero Bergamo Orio al Serio. È qui, per l’esattezza nella Sala Mura Venete, che sono state presentate nelle scorse ore le nuove rotte per Roma Fiumicino e per Comiso, in Sicilia, quest’ultimo orfano di Ryanair che ha cancellato i suoi voli sullo scalo dopo la rottura con la società di gestione Sac.

Da metà maggio, dunque, Aeroitalia servirà l’aeroporto di Ragusa anche da Milano Bergamo (otre che da Roma Fiumicino e Forlì, appunto) con un Boeing 737/700 da 148 posti e quattro voli a settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Dal inizio maggio, invece, grazie alla collaborazione con SkyAlps e l’impiego dei suoi De Havilland Dash Dhc-8-Q400 da 78 posti, la compagnia aumenterà i servizi da Orio al Serio verso la Capitale con tre frequenze al giorno, tranne il sabato senza alcun volo e la domenica che vedrà solo il collegamento serale.

Il potenziamento di tale bretella è funzionale a garantire connessioni e prosecuzioni con Palermo, da giugno, e con gli scali sardi di Olbia e Alghero, oltre a Bucarest e Bacau in Romania. Aeroitalia – va ricordato – ha un ruolo di primo piano nel panorama dei collegamenti aerei dell’estate per essersi aggiudicata, sulla Sardegna, le rotte in continuità territoriale da Olbia e Alghero per Roma Fiumicino e dalla stessa Olbia a Milano Linate, suscitando però alcuni malumori nel trade.

La compagnia – che consente di viaggiare con formule Basic, Classic e Biz e su Bergamo offre Fast Track gratuito per tutto l’anno e parcheggio gratis per tre giorni – ha anche annunciato che potenzierà i servizi da Orio al Serio lanciando, sempre per la summer 2023, alcuni collegamenti per le isole greche.

«L’aumento dei voli annunciato da Aeroitalia si inserisce in un contesto di andamento veramente positivo del nostro scalo, in un’estate che si preannuncia come la più forte di sempre», commenta Giacomo Cattaneo, direttore aviation di Sacbo.