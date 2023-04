Aerolíneas Argentinas, nuova area check all’aeroporto di Buenos Aires

Aerolíneas Argentinas ha inaugurato la nuova area check-in del nuovo Terminal partenze dell’Aeroporto Internazionale di Ezeiza, a Buenos Aires. I lavori per la ristrutturazione erano iniziati nel 2017 e sono stati completati in maniera tale da rendere lo scalo il più moderno dell’America Latina. Modificato sia dal punto di vista strutturale che estetico, si sviluppa su 50.000 metri quadri e offre un’esperienza seamless, consentendo ai passeggeri di vivere un’esperienza di viaggio che inizia dal parcheggio.

La nuova area check-in di Aerolíneas Argentinas permette così di realizzare l’accettazione dei passeggeri tramite i banchi tradizionali o grazie alle postazioni di self check-in con lettura delle carte d’imbarco integrata. Il sistema prevede la consegna dei bagagli da imbarcare direttamente nei parcheggi, potenziati fino a 7mila posti auto distribuiti in cinque livelli, con postazioni per l’autogestione dei bagagli, dove i passeggeri possono stampare le etichette prima di accedere al terminal. Il nuovo Terminal ha una capacità per 30 milioni di passeggeri all’anno e utilizza principalmente energie rinnovabili, generando il 60% di risparmio energetico e un maggiore rispetto per l’ambiente.