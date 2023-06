Aeroporti di Roma entra in Federturismo Confindustria

Federturismo Confindustria annuncia l’ingresso, in qualità di socio, di Aeroporti di Roma (AdR) nella federazione.

La nuova adesione rappresenta un passo avanti nel consolidamento della collaborazione tra settore turistico e aeroportuale.

«L’ingresso di AdR in Federturismo Confindustria è una conferma dell’impegno reciproco per sviluppare strategie sinergiche e promuovere l’eccellenza del nostro settore – dichiara la Presidente di Federturismo Marina Lalli – Siamo convinti che questa collaborazione, insieme a quella già in essere con l’altro grande campione nazionale Sea Aeroporti di Milano, porterà a significativi benefici per il turismo e l’industria aeroportuale, migliorando l’esperienza complessiva dei viaggiatori e contribuendo alla ripresa economica post Covid».

La presidente Lalli esprime inoltre le sue congratulazioni, e dei soci tutti, ad AdR per il prestigioso riconoscimento appena ottenuto dal Leonardo da Vinci Airport di Fiumicino, premiato per la quinta volta come Migliore Aeroporto d’Europa nell’ambito del Best Airport Awards 2023 dell’Airport Council International (Aci).

«La costante dedizione di AdR verso l’eccellenza e la sostenibilità ha portato a questo meritevole riconoscimento – aggiunge – Guardiamo al futuro con ottimismo, certi che la collaborazione con AdR Aeroporti di Roma e con Sea Aeroporti di Milano darà un contributo significativo alla promozione dell’Italia come destinazione di riferimento per i viaggiatori di tutto il mondo».