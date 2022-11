Aeroporto di Forlì, concessa la gestione totale per 30 anni a F.A. srl

Con decreto Interministeriale Mit-Mef n.271 del 13 settembre 2022 è stato approvato l’affidamento in concessione della gestione totale dell’aeroporto “Luigi Ridolfi” di Forlì alla società F.A. srl. La durata dell’affidamento è determinata in anni trenta decorrenti dalla data del 13 settembre 2022 ovvero dalla data di pubblicazione del suddetto decreto ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla convenzione stipulata in data 12 novembre 2018 tra l’Enac e la Società F.A. srl.

«L’affidamento in concessione trentennale della gestione totale dell’Aeroporto “Luigi Ridolfi” a F.A. srl dimostra la validità dell’impegno sino ad ora profuso da parte della società di gestione aeroportuale a favore di una infrastruttura strategica e fondamentale per il consolidamento della ripresa dell’economia del territorio dopo alcune stagioni di oggettiva difficoltà – dichiara Giuseppe Silvestrini, presidente F.A. srl – In un momento storico unico, in cui le variabili esogene continuano ad avere un impatto quotidiano sulle attività produttive e sulle infrastrutture del nostro Paese, questo nuovo decreto Interministeriale è motivo di grande soddisfazione. Continueremo a difendere gli interessi di un territorio forte e caparbio che ha sempre dimostrato la propria voglia di crescere e di affermarsi sia in Italia che all’estero».