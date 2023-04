Aeroporto di Genova in lutto: è scomparso il presidente Paolo Odone

Cordoglio dell’Aeroporto di Genova per la scomparsa di Paolo Odone. Il presidente della società di gestione del Cristoforo Colombo si è spento l’11 aprile: avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 17 agosto. Nato a Genova nel 1942, Odone era diventato presidente dell’aeroporto nell’estate del 2017, dopo avere ricoperto per diversi anni la carica di consigliere d’amministrazione della società in rappresentanza della Camera di Commercio di Genova. Era già stato vice presidente dal 2004 al 2007.

Poco dopo la sua nomina a presidente di quello che lui amava definire “l’aeroporto dei genovesi”, il Cristoforo Colombo è stato il primo per crescita in Italia e nel 2019 ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia del milione e mezzo di passeggeri.

Il suo impegno e la sua dedizione alla causa dello sviluppo della connettività aerea di Genova e della Liguria non sono mancati nemmeno nelle ultime settimane, nonostante le precarie condizioni di salute: solo una settimana fa aveva presieduto una riunione del cda, condividendo con i consiglieri idee e progetti per lo sviluppo dello scalo, dei collegamenti aerei e dei servizi per gli utenti

Colto, appassionato di storia e cucina genovese, radioamatore, poliglotta ed esperto di arte, Odone ha costruito un clima di collaborazione ed entusiasmo che ha animato l’azienda e grazie alle sue idee innovative ha contribuito allo sviluppo dell’aeroporto.

L’Agenzia di Viaggi Magazine si unisce con sentita partecipazione al dolore di familiari, colleghi e amici di Paolo Odone.