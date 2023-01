Aeroporto Milano Bergamo, superati i 13 milioni di passeggeri nel 2022

Oltre 13 milioni di passeggeri. A distanza di tre anni, l’Aeroporto di Milano Bergamo ha raggiunto nuovamente la quota dello scorso 28 dicembre, che rappresenta il secondo risultato in termini di traffico passeggeri nella storia dello scalo orobico: il picco era stato toccato nel 2019 con 13.850.000 persone.

Il dato chiude il 2022 con un consuntivo che rappresenta il 95% del traffico passeggeri registrato prima della pandemia, con la ripresa iniziata a marzo, proseguita con il flusso estivo e confermata dall’ultimo trimestre dell’anno. Numeri ai quali hanno contribuito i lavori di ristrutturazione nel biennio 2020-21, in particolare il completamento dell’ampliamento della zona ovest dell’aerostazione.

Alle 19 compagnie aeree che già operavano nello scalo, se ne sono aggiunte altre 7 nel 2022, per un totale di 26 vettori che collegano 140 destinazioni in 40 Paesi. Tra le new entry a lungo raggio spiccano i voli per Sharjah, negli Emirati Aarabi, mentre dal prossimo 10 marzo decolleranno quelli per Dubai e Amritsar, in India, oltre alla ripresa del collegamento con Roma Fiumicino.