Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, il giorno del debutto

Giovedì 11 luglio partono i primi voli commerciali dall’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, considerato un volano per il rilancio dell’economia della Campania e per la promozione delle bellezze storiche, culturali e archeologiche delle aree interne.

Tra le compagnie interessate allo scalo, la prima a decollare è Volotea, con un volo per Nantes proprio giovedì cui seguirà sabato 13 luglio il nuovo volo Salerno-Cagliari. Entrambi i collegamenti hanno due frequenze alla settimana, il mercoledì e il sabato. Volotea, tra i primi vettori a investire nello Salerno Costa d’Amalfi, ha in programma a partire dal prossimo 2 settembre, e per tutto il periodo invernale, anche i collegamenti per Catania e Verona, con frequenza bisettimanale, il lunedì e il venerdì.

Nato nel 1926 come scalo di fortuna, nel 2007 l’aeroporto è stato adeguato per sviluppare il traffico civile su larga scala.

Nel 2018 con il governo Conte I e i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, il consigliere regionale Michele Cammarano, il sottosegretario Andrea Cioffi e la senatrice Felicia Gaudiano, si è sviluppata una sinergia che ha reso possibile la firma dell’atto che ha sbloccato le procedure di finanziamento dello scalo salernitano.

L’allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è stato il primo a firmare, il 18 maggio 2019, il decreto interministeriale per il rilascio della concessione definitiva al volo, per il prosieguo dell’iter di fusione di Aeroporto di Salerno spa e la Gesac, la società che gestisce lo scalo di Capodichino. Dopo meno di un mese, il 12 giugno, è arrivata anche la seconda firma necessaria, quella del ministro dell’Economia, Giovanni Tria.

Il decreto consentiva al Mit di mettere a disposizione i fondi stanziati nello Sblocca Italia e avviare il bando da 40 milioni per l’allungamento della pista di volo, condizione indispensabile per l’operatività. L’intervento del M5S ha permesso dunque in pochi mesi di ottenere quanto precedenti governi nazionali e regionali non erano riusciti a realizzare in 20 anni.

L’ESORDIO CON VOLOTEA

«Siamo davvero entusiasti di far parte di questo giorno così importante per l’intero territorio campano e di aver creduto per primi nello scalo di Salerno, fondamentale per tutta la regione. Attraverso l’avvio dei voli verso Nantes e Cagliari, e grazie alle due rotte in programma a settembre, accorceremo ulteriormente le distanze tra la Campania e il resto d’Europa, sostenendo in modo concreto il flusso di turisti incoming», ha commentato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea.

Oltre ai nuovi collegamenti disponibili da Salerno, il vettore conferma anche per questo 2024 la sua offerta a Napoli con 22 collegamenti, 6 in Italia (Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Bordeaux, Lione, Lourdes e Nantes), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Croazia (Spalato).

«Siamo felici che Volotea, nostro partner dal 2013, abbia da subito investito nell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi il cui imminente avvio rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo turistico ed economico per il territorio. Siamo orgogliosi di essere riusciti a completare la prima fase degli interventi infrastrutturali nei tempi previsti e riconoscenti verso le compagnie aeree che hanno creduto nella gestione sinergica e integrata del sistema aeroportuale campano da parte di Gesac», ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.