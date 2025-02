Ai, Destination Italia integra Trip Builder in Hubcore

Destination Italia continua a crescere – di questi giorni l’aumento di capitale – e annuncia di aver concluso con successo l’integrazione di Trip Builder in Hubcore.Ai, la piattaforma proprietaria all in one per gli operatori incoming, con funzionalità specifiche per dmc, dmo e tour operator di ogni dimensione.

Hubcore.Ai è il contenitore delle skill maturate in oltre 20 anni di esperienza nel travel online ed è stata progettata e sviluppata in conformità al posizionamento glocal che il Gruppo ha deciso con grande convinzione di presidiare. Trip Builder è il tool per la creazione di proposte di viaggio completamente personalizzate che sta riscuotendo grande apprezzamento tra gli operatori nazionali e internazionali, accelerando la sottoscrizione delle licenze saas (un sistema di fornitura di software ai clienti in cambio di una tariffa mensile), elemento che genererà significativi risparmi di costi.

Vincenzo Visciano, chief technology officer di Destination Italia, ha commentato: «Desidero sottolineare come il Trip Builder rappresenti un modulo funzionale nativo all’interno di Hubcore.Ai, progettato in coerenza con la filosofia architetturale e operativa della piattaforma. Questo componente è il risultato di un’approfondita analisi dell’intero ciclo produttivo nella creazione di proposte turistiche personalizzate. È un progetto nato dall’esigenza di ripensare radicalmente i nostri flussi operativi, prendendo in esame ogni singola fase del processo: dalla concezione creativa dell’itinerario, alla personalizzazione dell’esperienza per il cliente, fino alla formalizzazione in piattaforma dei servizi necessari alla conferma. La sfida era coniugare la massima libertà creativa, fondamentale nelle fasi iniziali di ideazione, con una presentazione emotivamente coinvolgente dell’offerta e una rigorosa efficienza nella gestione operativa. Hubcore.Ai, arricchito dal Trip Builder, offre ora ai nostri partner uno strumento in grado di valorizzare l’ispirazione di chi crea i viaggi permettendo loro di concentrarsi sui contenuti e sulla relazione con il cliente, mentre le funzioni operative e amministrative vengono razionalizzate e automatizzate».